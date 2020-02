La ceremonia de los Brit Awards 2020 está cada vez más cerca. Considerada como los 'Grammy’ de Reino Unido, es una de las premiaciones musicales más relevantes de la temporada.

Este evento se desarrolla desde 1977.y reconoce a los más importantes de la industria. Cabe resaltar que el artista que más Brit Awards ha conseguido es Robbie Williams, seguido por Adele y Coldplay, que este año también competirá..

No solo Coldplay figura en la lista de candidatos al premio. Lana Del Rey, Foals, Harry Styles, Lizzo y Ariana Grande, aspiran a llevarse un Brit Award.

Ariana Grande se encuentra nominada como 'Mejor Solista Internacional Femenina'. Foto: difusión

Asimismo, el anfitrión de la edición 40 de los Brit Awards es el presentador de televisión Jack Whitehall, indicado para este puesto durante tres años consecutivos. Además, su programa de stand up se puede ver por Netflix.

¿Cuándo y dónde se celebran los Brit Awards 2020?

Los Brit Awards 2020 se celebrarán el martes 18 de febrero en el O2 Arena de Londres a las 14:30pm (hora peruana)

El año pasado, Dua Lipa fue una de las artistas que subió al escenario a cantar.

¿Quiénes son los nominados a los Brit Awards 2020?

Las categorías en los Brit Awards de este año son las siguientes:

Mejor Grupo

Foals

Bastille

Bring Me The Horizon

Coldplay

D- Block Europe

Mejor Solista Británica

Charli XCX

FKA Twigs

Freya Ridings

Mabel

Mahalia

Mejor Solista Británico

Dave

Harry Styles

Lewis Capaldi

Michael Kiwanuka

Stormzy

Mejor Artista Británico Nuevo

Lewis Capaldi

Dave

Aitch

Mabel

Sam Fender

Canción del año

Ladbroke Grove- Aj Tracey

Giant- Calvin Harris Ft. Rag’n’Bone Man

Location- Dave Ft. Burna Boy

I Don’t Care- Ed Sheeran Ft. Justin Bieber

Someone You Loved- Lewis Capaldi

Don’t Call Me Up- Mabel

Nothing Breaks Like a Heart- Mark Ronson Ft. Miley Cyrus

Dancing With A Stranger- Sam Smith Ft. Normani

Vossi Bop- Stormzy

Just You and I- Tom Walker

Mejor Solista Internacional Femenina

Billie Eilish

Ariana Grande

Camila Cabello

Lana del Rey

Lizzo

Mejor Solista Internacional Masculino

Bruce Springteen

Burna Boy

Dermot Kennedy

Post Malone

Tyler, the Creator

Álbum del año

Psychodrama– Dage

Fine Line– Harry Styles

Divinely Uninspired to a Hellish Extent- Lewis Capaldi

Kiwanuka– Michael Kiwanuka

Heavy Is the Head– Stormzy

¿Qué artistas actuarán en los Brit Awards 2020?

Se han confirmado las participaciones de Billie Eilish, Harry Styles, Mabel, Stormzy, Lewis Capaldi y Celeste, entre otros que subirán al escenario.

Billie Eilish estará presente en los Brit Awards 2020. Foto: difusión

¿Dónde ver los Brit Awards 2020?

Se tiene dos opciones para ver los Brit Awards. La primera, es sintonizarlo a través de su canal en Youtube; sin embargo, solo aplica para países seleccionados y para el territorio del Reino Unido. La segunda opción, y la más recomendada es instalar un VPN en el dispositivo por el cual verás la premiación (computadora, celular o tablet).

Foals. Foto: difusión

Una vez instalado, tendrás que conectarte a un servidor ubicado en Reino Unido para traspasar la limitación geográfica y ver el evento sin complicaciones.