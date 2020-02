Alianza Lima, uno de los clubes deportivos más importantes del país, se encuentra celebrando su aniversario número 119. Muchos personajes famosos en nuestro país han manifestado ser hinchas blanquiazules en reiteradas oportunidades y es por ello que ahora también están de fiesta.

Mathías Brivio, Juliana Oxenford, Daniela Darcourt y Mijael Garrido Lecca, son algunas de las figuras que celebrando por el equipo de sus amores.

Juliana Oxenford y las veces que defendió a Alianza Lima

Juliana Oxenford, hincha confesa de Alianza Lima, dedicó unas emotivas palabras al equipo de sus amores en noviembre pasado. “La fe es lo último que se pierde. Para mí Alianza es mucho más que un trofeo o ganar, obviamente nos gusta ganar. Pero para mí, es mucho más. Es un sentimiento, una mística, algo que muchos equipos no van a entender”, manifestó en Instagram.

En septiembre del 2019, a pocas horas de disputarse el clásico Alianza Lima vs Universitario, Juliana Oxenford compartió una foto editada donde lucía el escudo del equipo blanquiazul en el pecho. “No sé quién hizo esto, pero “Gracias”. Una foto perfecta para hoy. Pase lo que pase, porque así es el fútbol. Alianza Lima siempre en mi corazón. Vamos equipo, a dejarlo todo en la cancha”, escribió la periodista junto a su publicación.

Juliana Oxenford también defendió la camiseta de Alianza Lima en abril del año pasado cuando Eddie Fleischman le remarcó que el equipo había perdido varios partidos “¿Y tú crees que por eso, por los trofeos, aplausos, por la tribuna? Yo soy de Alianza porque lo siento y eso creo que tiene más validez”, aseveró la comunicadora.

Juliana Oxenford confesó ser aliancista de corazón.

Mathías Brivio y las veces que confesó ser hincha de Alianza Lima

En el 2016, Mathías Brivio se ratificó hincha de Alianza Lima. “No tengo una noción de cuándo me hice hincha de Alianza, solo sé que soy blanquiazul hasta la muerte”, dijo.

Además, dijo estar dispuesto a desnudarse si volvía a ver al equipo blanquiazul como campeón. “Si Alianza campeona, me calateo otra vez (risas). Yo creo en el equipo y le tengo fe, así que no tendría ningún problema en hacerlo”, añadió.

Mathías Brivio también demostró ser un hinca incondicional al reprender a los seguidores que no apoyaron a Alianza Lima cuando pasó por un mal momento en el Torneo del Inca en el 2016. “No me gustó, te soy sincero, el tema de ir a ‘ajustar’ a los jugadores. Si se dio esa mala situación y ahora el equipo está funcionando bien, yo espero sinceramente que nunca más se vuelva a repetir algo como eso que no le hace bien al fútbol peruano ni a nadie”, mencionó en el “Show del fútbol”.

Mathías Brivio se declaró hincha de ALianza Lima.

Daniela Dancourt y la vez que cantó para la final de Alianza Lima

En diciembre del año pasado, Daniela Darcourt cautivó a todos los asistentes al ofrecer un show en la previa del partido que disputaron Alianza Lima y Binacional en el estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’.

La salsera salió a la cancha con un polo blanquiazul, rindiendo tributo al equipo de sus amores, y entonó el tema “Señor mentira”.

¿Qué personajes famosos también son hinchas de Alianza Lima?

Tilsa Lozano, Josimar, Mijael Garrido Lecca, Yaco Eskenazi, Melcochita, Lorena Álvarez y Jesús Alzamora son algunas de las figuras que también han hecho público su amor por Alianza Lima.

¿Qué día es el Aniversario de Lima?

El aniversario de Alianza Lima se celebra cada 15 de febrero. El clup deportivo fue fundado en 1901 bajo el nombre de Sport Alianza y pasó a llamarse Alianza Lima recién en la década de 1920.