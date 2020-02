Tula Rodríguez sobre ausencia de Javier Carmona en el día del amor: “solo faltas tú”

Tula Rodríguez recordó a su esposo Javier Carmona, en Día de San Valentín, y le dejó un tierno mensaje en sus redes sociales. A través de Instagram, la conductora de “En boca de todos” compartió un ‘collage’ de fotos con algunos momentos en familia.

La exvedette no dudó en reafirmar su amor por su esposo, quien permanece más de un año postrado en una cama. Junto a la imagen, le dejó unas palabras a su pareja.

Tula

“¡Feliz día del amor para todos! Yo aprovecho para fortalecer ese amor que tengo por mi esposo y que hace que siga latiendo mi corazón con fuerza cada vez que veo el camino que hemos recorrido juntos. Amen mucho hoy y siempre. Disfruten el momento. #Diosesbueno #Solofaltastú #Familia”, escribió la 'Peludita'.

Como se recuerda, el productor Javier Carmona sufrió una rotura de aneurisma hace más de un año. Esto lo llevó a mantenerse en un estado vegetativo.

Tula Rodriguez educa a su hija a emprender vendiendo ‘canchita’

Tula Rodríguez fue noticia hace unos días por educar el valor del emprendimiento a su hija. A través de Instagram, la conductora de televisión contó a sus seguidores esta experiencia.

Publicación de Tula Rodríguez Foto: captura

“Les cuento que Valentina vendió canchita. Lo que pasa es que ella tenía ganas de que le compre algunas cosas y le dije que a mí no me regalaban la plata y ella ya sabe que todo requiere esfuerzo. Y de su ganancia me lo dio para ayudarme a comprar sus útiles”, contó la presentadora de “En boca de todos”.