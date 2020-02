‘Supervivientes 2020’ sigue dando de qué hablar. Y es que se rumoreaba que podría estar Arsaf Beno, novio de Isa Pantoja, como uno de los participantes que viajarían a Honduras para el reality. Si el rumor era cierto, no sabemos, lo que sí es que ‘Chabelita’ se lo habría prohibido.

Durante una entrevista a una revista, Isa habría revelado que no estaba muy contenta con esa posible participación de Asraf en ‘Supervivientes’. Incluso, si él aceptaba formar parte de la competencia, replantearía su relación con él, según informó el portal Ok Diario.

Pese a ello, el representante del joven ha comunicado que si Asraf no está en ‘Supervivientes 2020’ no se debe a su novia. “Efectivamente, Asraf no va a ir al programa, pero Isa no tiene nada que ver”, indicó.

Una de las posibilidades para que ‘Chabelita’ no quiera de su actual pareja vaya a la isla sería por Omar Montes, su exnovio que, meses atrás, brindó detalles de la relación con la hija de Isabel Pantoja.

PUEDES VER Joaquín Sabina cae en escenario y es operado de emergencia por derrame cerebral

Es así que ‘Supervivientes’ se perdería a un fichaje como Asraf, quien fue concursante en una de las ediciones de ‘GH VIP'.

Los confirmados

Hasta el momento, Mediaset ha confirmado la participación de trece famosos para esta nueva edición de ‘Supervivientes’. Y también ha revelado la fecha oficial del estreno, que será el jueves 22 de febrero.

PUEDES VER Sortearán Cuponazo extraordinario de la ONCE por el día de San Valentín

En la lista de participantes se encuentran Albert Barranco, Rocío Flores, Bea Retamal, Ivana Icardi, Nyno Vargas, Vicky Larraz, José Antonio Avilés, Hugo Sierra, Alejandro Reyes, Jorge Pérez, Jaime Ferre, Antonio Pavón y Elena Rodríguez.