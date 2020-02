Día de San Valentín: las parejas que han demostrado que el amor ¡sí existe!

Este 14 de febrero se celebra el Día del amor en diversas partes del mundo y en fechas como esta, se suele recordar a las parejas de Hollywood que mantienen una relación estable. Pero en la farándula local también hay buenos ejemplos.

Pedro Suárez Vértiz y Cinthya Martínez

Una de las parejas que más ha durado la conforman Pedro Suárez Vértiz y su esposa Cinthya Martínez, quien ha estado en su lado por más de 30 años, en las buenas, en las malas y en las peores.

“¡Feliz cumple, hermoso de mi vida! ¡Esposo eterno! ¡Gracias por amarme tanto! Te amo cada día más”, fue la reciente dedicatoria de la esposa de Suárez-Vértiz en Instagram por los 51 años del rockero.

‘Cachín’ y Jossie Lindley

Carlos Alcántara también lleva varios años de relación con su esposa. Hace unos días celebró su aniversario 27 con Jossie Lindley, la madre de sus hijos.

“¡Feliz Aniversario, negrita ! 27 años juntos. ¡Te amo!”, escribió el popular ‘Cachín’ al pie de la foto, junto a una imagen que tiene varios años de haber sido captada.

Gianella Neyra y Cristian Rivero

A diferencia de las dos parejas anteriores, estos artistas hasta el momento no tienen planes de matrimonio (al menos no conocidos); sin embargo, mantienen una relación estable.

Mediante sus redes sociales y aprovechando el Día de San Valentín, Gianella Neyra y Cristian Rivero se dedicaron emotivos mensajes. “¡Feliz día amor! Que este año esté lleno siempre de aventuras maravillosas, risas y apachurres siempre”, escribió la actriz en Instagram.

El conductor de televisión no se quedó atrás y compartió una foto en la que aparecen muy cariñosos. “¡Por más besos como estos! Feliz día del amor @gianellaneyra_”, escribió Cristian Rivero.

Ismael La Rosa y Virna Flores

Ismael La Rosa y Virna Flores son ejemplo de una pareja ejemplar. Mantienen su vida en reserva y nunca han protagonizado escándalos. Justamente, en vísperas del Día de San Valentín, el actor le dedicó un hermoso mensaje.

Vía Instagram, Ismael La Rosa llenó de elogios a la madre de su hijo por su cumpleaños. “Hoy cumple años uno de los seres más bellos, inteligentes, amables, educados, sinceros, talentosos que conozco. Tengo que agradecerle al Creador por darme la oportunidad de poder llamarla mi esposa, mi amiga, mi compañera y mi socia. Pero aún más por ser la mejor Madre para nuestros 2 angelitos”, expresó el artista que en la actualidad se encuentra alejado de la televisión.

“Mi amor @virna_flores, quiero desearte el mejor de los cumpleaños y decirte que nos sentimos orgullosos de ti. Que se multipliquen las bendiciones que estás recibiendo y cada día sea un peldaño más alto en la escalera de tus sueños. Mucha salud y abundancia, pero sobretodo luz, amor y sonrisas. ¡Te amamos con todo el corazón!”, añadió en sus redes sociales.

Andrea Luna y Pietro Sibille

Ambos son muy celosos con su vida privada, pero debido a que suelen trabajar en varios proyectos, el actor y la actriz se muestran juntos en eventos y en las redes sociales.

Si bien es cierto que Andrea Luna es la que más fotos ha compartido de su pareja, Pietro Sibille no ha sido indiferente. Incluso el actor no ha dudado en salir a defender a su novia.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi

Pese a que en los últimos días se ha especulado un alejamiento entre Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi debido a que este se fue a una fiesta, el ex chico reality aseguró que la modelo ya estaba enterada de su salida.

"Natalie sabía perfectamente en dónde y con quién estaba”, manifestó Yaco sobre el supuesto ‘ampay’ que se difundió en “Magaly TV, la firme”. “Tengo siete años con Natalie y en seis años no he salido un verano solo, y he estado con mis amigos tranquilo, no pasa nada", acotó.

Aldo Miyashiro y Erika Villalobos

Pese a que años atrás se separaron, Erika Villalobos y Aldo Miyashiro han sabido mantener su relación estable y son muy poco de exponer su amor en las redes sociales.

Daniela Sarfati y Óscar López Arias

Al igual que la pareja anterior, Daniela Sarfati y Óscar López Arias también intentaron acabar con su historia de amor; incluso ellos se llegaron a divorciar. Sin embargo, la separación les sirvió para darse cuenta que sí se querían.

Daniela Sarfati aseguró que fue positivo ese tiempo de separada. “A mí me sirvió mucho para encontrarme a mí misma. Habían muchas cosas que solucionar conmigo para estar con otra persona”, admitió la actriz. “Si no nos hubiésemos separados, nos hubiésemos terminado matando”, añadió la recordada ‘Susu’ de “Al fondo hay sitio”.

Federico Salazar y Katia Condos

Cada cierto tiempo, Federico Salazar y Katia Condos se dedican emotivos mensajes en las redes sociales, pero en las pantallas chicas evitan exponer su romance.

Sergio Galliani y Connie Chaparro

Sergio Galliani y Connie Chaparro han demostrado que la diferencia de edad no es impedimento para vivir un amor de verdad. Ellos sí suelen demostrar la gran complicidad que tienen en las redes sociales. Hace unos días la locutora le dedicó un mensaje por su cumpleaños.

“Feliz día mi amor, gracias por ser un hombre tan bueno y amarme incondicionalmente, yo a tu lado me siento feliz, segura y amada. Gracias por el regalo de mi hijo Nicola y sigamos disfrutando y riendo juntos para siempre . Felíz cumple @sergiogallianich, te merece todo”, escribió Connie Chaparro en Instagram.

Más parejas estables de la farándula local

-Mario Hart y Korina Rivadeneira

-Jesús Alzamora y María Paz Gonzales Vigil

-César Ritter y Cecilia Rospigliosi

-Manuel Gold y Zsa Zsa Frayssinet

-Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

-Karen Schwarz y Ezio Oliva

-Magaly Medina y Alfredo Zambrano

-Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

-Yiddá Eslava y Julián Zucchi

-María Pía Copello y Samuel Dyer

-Vanessa Jerí y Raúl González

-Melissa Klug e Ítalo Valcárcel

-Gian Piero Díaz y Borka Bozovich

-Renzo Schuller y Tatiana Morales

-Gianmarco y Claudia Moro

-Claudio Pizarro y Karla Salcedo

-Edison Flores y Ana Siucho