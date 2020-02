Rodrigo González podría ‘contar su verdad’ con Magaly Medina en su programa

Rodrigo González y Magaly Medina anunciaron que se viene una ‘bomba’ en la edición de esta noche del programa “Magaly TV, la firme”. Esto luego del escándalo que protagonizó el exconductor de Latina con Karen Schwarz, quien lo amenazó y acusó de exponer a su hija en Instagram.

A través de la mencionada red social, Rodrigo González anunció a sus miles de seguidores que estén atentos al programa de Magaly Medina, donde se revelará toda la verdad.

“¡Esta noche Magaly les contará toda ‘la firme’ de lo que en realidad, está sucediendo aquí!”, escribió el popular ‘Peluchín’ en Instagram.

Todo indicaría que la periodista de ATV hablaría del caso de Rodrigo González; sin embargo, para muchos seguidores se trataría de un posible encuentro de dos de los personajes más polémicos de la farándula peruana.

Esa historia de Instagram fue compartida por la misma Magaly Medina, quien agregó al anuncio: "La verdad detrás de la patraña”

Rodrigo González y Magaly Medina comparten polémico anuncio. Captura: Instagram

Karen Schwarz acusó a Rodrigo González de exponer a su hija en Instagram

Como se recuerda, las redes estallaron al difundirse un video de Karen Schwarz acusando y amenazando a Rodrigo González por publicar en su red social imágenes de su menor hija.

La conductora de “Mujeres al mando” explotó de cólera y se dirigió al expresentador: "No eres parte de mis amigos, si eso te da felicidad, a mí no me molesta pero lo que sí no voy a permitir es que utilices un vídeo de mi hija. Con mi hija, no te metas”.