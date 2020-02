La guerra está declarada entre Karen Schwarz y Rodrigo González. La primera amenazó con demandar al popular ‘Peluchín’ por publicar una imagen de su hija en Instagram, mientras que el exconductor de “Válgame Dios” hizo a menos las palabras de la ex reina de belleza.

Los usuarios de redes sociales no fueron ajenos a esto e hicieron sentir su opinión.

Todo sucedió en las redes sociales de Latina (Facebook) cuando compartieron el descargo oficial de Karen Schwarz a Rodrigo González a través de su programa “Mujeres al mando”, en el cual la exmodelo insistió que ‘Peluchín’ no tiene derecho alguno a exponer a su hija en su cuenta de Instagram.

Estas palabras fueron una extensión de las palabras hechas en su cuenta de Instagram: “Conmigo te puedes meter cuantas veces quieras porque dices que es tu show, a mí eso me parece atroz. Tú has puesto a mi hija dentro de tu contenido en el que lo único que haces es burlarte de las personas”.

Y agregó: “Tu contenido no va de acorde con mi hija. Mi hija está rodeada de puro amor. Que mi hija se encuentre dentro de tu contenido, no lo voy a permitir de ninguna manera. Mi hija no tiene que ser parte de las burlas. No me conoces, Rodrigo, como madre que soy voy a hacer que respetes a mi familia porque me cansé”.

A pesar de esto, Rodrigo González siguió burlándose de Karen Schwarz, pero aseguró que nunca fue su intención meterse con su hija.

“Yo no quería hablar de ella, yo quería hablar de ti y eso es lo que hice, oye, ridícula. Tú no le tapas la cara a los hijos para hablar de él (Farfán), ya pues. En todo tu contenido, exhibes y publicas todos los días a tu hija. Lo único que quería demostrar es que tú prefieres ver a la competencia”.

Ante esto, los usuarios de Facebook tuvieron duros comentarios contra Karen Schwarz y Latina, asegurando que están aprovechando la polémica para hacer rating en sus programas de espectáculos.

“En ningún momento ha expuesto a tu hija. Dedícate a cambiar de contexto ese programa aburrido que tienes o, mejor, trata en lo posible que saquen a la ‘Chusca’ que tienes como compañera”, “No veo nada malo, ni siquiera se refirió a su hija. Si su programa saca las fotos de menores y les tapa la cara. No entiendo, ni que fuera intocable”, manifestaron algunos usuarios.

“No se ha referido a la niña, el propósito de la historia fue el de exponer que la señora Karen prefiere ver la programación de la competencia que la del canal en la que ella trabaja”, “Con razón le dice mosca muerta. Mira bien la imagen, él tapó a tu hija. Otra cosa es que quieres que miren tu programa que solo mira tu mamá y Ezio (Oliva)”, dijeron otros.

Pero también hay otros que apoyan a Karen Schwarz: “Ella puede publicar las fotos que quiera con su familia y no por eso va a venir alguien a jo***le la vida, o sea que ¿si publico fotos de mi hija, X personas tienen derecho a tomar fotos sin permiso? Pues no”, “Muy bien hecho que le ponga el alto a ese señor. No tiene derecho a hacer lo que hizo”, “Karen, yo te apoyo, nadie puede burlarse de una mujer y menos involucrar a niños. Yo tampoco permitiría eso”.