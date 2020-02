El enfrentamiento entre Rodrigo González y Karen Schwarz ha generado un escándalo en las redes sociales y en el canal Latina Televisión. La conductora de 'Mujeres al mando’ enfureció y acusó al popular ‘Peluchín’ de exponer a su hija en Instagram a través de un video.

Así como Mónica Cabrejos y los panelistas de ‘Válgame’ salieron en defensa de Karen Schwarz, Lady Guillén, presentadora del programa “Tengo algo que decirte” también se pronunció en contra de Rodrigo González.

PUEDES VER Rodrigo González llama “ridícula” a Karen Schwarz por encararlo públicamente

La exbailarina aseguró que involucrar a una menor de edad en una rivalidad de adultos es una falta grave. “Yo me rayo, me endiablo, me aloco y me vuelvo asesina por mi hija. Se te pasó mucho la situación de querer criticar sobre una criatura que no tiene nada que ver. No podemos estar en conflicto involucrando inocentes”, expresó.

Para Lady Guillén, el expresentador de Latina debe tomar conciencia de que utilizar la imagen de la hija de Karen Schwarz puede afectarla psicológicamente.

“Yo no soy hipócrita, estoy dando mi opinión. No es posible, no es justo que metamos a criaturas inocentes en cualquier tipo de crítica u opinión. Tampoco comparto la opinión de la gente que avala que haya tapado con un emoticón la cara de la hija de Karen. Es algo que no estoy de acuerdo y tampoco permitiría de que suceda con mi hija”, agregó.

“Ojalá puedas tomar conciencia y puedas entender que lo que está sucediendo en este momento va fuera de lugar y que puede afectar psicológicamente a una niña” sentenció Lady Guillén.

Karen Schwarz arremete contra Rodrigo González

"Así pongas tu cacharrazo encima de la cara de mi hija, con mi hija no te metas y te lo digo de verdad, es una menor edad y es mi hija, métete conmigo, no me importa, a mí no me suma ni me resta”, señaló Karen Schwarz.