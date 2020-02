¿Susana Umbert está detrás de ataques a Rodrigo González?

Luego de que Rodrigo González fuera atacado en diversos programas de Latina, Magaly Medina dio la versión del exconductor de “Válgame Dios”, quien aseguró que la gerencia de dicho canal le ofreció volver, pero que este se negó y que tras esto el popular ‘Peluchín’ ha sido el blanco de una “campaña de desprestigio”.

Rodrigo González no se presentó en el programa “Magaly TV, La Firme”, pero se comunicó en privado con la periodista a la cual le reveló todos los detalles detrás de estos ataques.

Magaly Medina dio la versión de Rodrigo González tras ataques de programas de Latina.

Resulta que el gerente general de Latina se reunió con el popular ‘Peluchín’. Este hombre le pidió a Rodrigo que volviera al canal, pero él puso algunas condiciones para que sea factible su retorno. Dichas reuniones no fueron fructíferas y, de acuerdo a González, es a raíz de ese desenlace que la casa televisora arremetió contra el exconductor de “Válgame Dios”.

Magaly Medina reveló que Rodrigo González cree que es a causa de su negativa a volver a Latina que han comenzado los ataques. “Él piensa que es una revancha por no haberse querido humillar, por no haberse arrodillado, por no haber querido sentarse; ser hipócrita, hacer borrón y cuenta nueva”, señaló.

Magaly Medina reveló que Rodrigo González piensa que todo está dirigido por Susana Umbert.

Deslizó que el popular ‘Peluchín’ cree que Susana Umbert estaría detrás de esta “campaña”. “Mandó a esta chica, Cathy Sáenz, a que le lanzara el primer ataque que, por supuesto, la bala le salió por la culata”, comentó Magaly.

Después de eso, Magaly Medina se explayó explicando que nadie creyó a Cathy Sáenz cuando aseguró que era una víctima de Rodrigo González.

“Salió llorando en televisión y denunciando que hay un cyber bullying, que por eso la están amenazando de muerte, que ‘Rodrigo González me hace la vida imposible, me dice esto, me critica mi traje, me critica mi ropa, por favor, asociaciones de mujeres, Ministerio de la Mujer’; por supuesto que todos salimos a burlarnos de ella porque no representa a las mujeres”, indicó la conductora.

Acto seguido, Magaly Medina aseguró que, contrario a lo que suponían en Latina, este ataque no tuvo mayor efecto en González. “Pensaron que sería un misil contra Rodrigo, terminaron siendo perdigoncitos porque todo se volvió contra ella y del canal”, señaló.

El primer ataque "orquestado" contra Rodrigo González vino con el escándalo a Cathy Saénz.

De inmediato, la popular ‘Urraca’ se refirió que vieron otra oportunidad de atacar al exconductor de ‘Válgame Dios’ después de que este mostrara a la hija de Karen Schwarz en sus historias de Instagram.

“Y, de pronto, les alumbró la Virgen y apareció esto en redes sociales —en mención a Karen Schwarz— y desde ahí comenzó toda su programación”.

Y el último por la publicación en Instagram donde aparece la hija de Karen Schwarz.

Finalmente, Magaly Medina terminó su alocución asegurando que la supuesta actitud de Latina contra Rodrigo González se ha convertido en su línea editorial.

“Parece que es la línea editorial de Latina, pues están incitando a que demanden a Rodrigo, a que lo saquen de la televisión y, poco más, que sus huesos vayan a dar a una celda de prisión. Eso no se hace, eso no es jugar limpio... Agarraron su figura y la metieron en su barro y su fango cochino”.