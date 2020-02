Pedro Suárez-Vértiz: las frases más polémicas del cantante peruano

El popular cantautor Pedro Suárez-Vértiz celebra sus 51 años de vida este jueves 13 de febrero. Sus fans y seguidores en redes sociales no dejan de mandar saludos y felicitaciones al intérprete de éxitos como “Cuéntame” y “Globos del Cielo”.

En los últimos años, el ex Arena Hash se caracterizó por causar polémica con cada publicación que realiza en sus cuentas de Facebook e Instagram. No te pierdas de este recuento de sus frases más controversiales.

La delincuencia extranjera es el “nuevo terrorismo del Perú”

En un post de Facebook, Suárez-Vértiz calificó de “terrorismo” a la ola de delincuencia producida por ciudadanos extranjeros. Además, advirtió que el Perú podría convertirse en una nueva zona de guerra.

“Si no queremos que el Perú sea, en menos de 5 años, la nueva Sinaloa, hay que abordar esta aberración ya mismo”, posteó Pedro.

La declaración de Pedro Suárez Vértiz sobre el crimen extranjero generó polémica en redes sociales.

Asimismo, Pedro Suárez-Vertiz comparó la situación actual al fenómeno de Sendero Luminoso: “De niño vi como el presidente (Fernando) Belaúnde y su sucesor (Alan) García, ningunearon al terrorismo, o no reaccionaron de inmediato."

“Si odias todo, no infectes a tus compatriotas”

El rockero también criticó al uso que algunas personas le dan a las redes sociales. “Espero que del 2020 en adelante las redes sociales ya no sean el lugar por donde defeca la humanidad”, escribió Suárez-Vértiz.

“Si estás rabioso y odias todo, no infectes a tus compatriotas. Súmate a la solución y no al problema. Trabaja y deja el mouse. Uno debe ducharse, ponerse guapo e inventarse quehaceres. Así sea ir al parque a mirar pajaritos. No es una solución instantánea como los perezosos quisieran, pero es absolutamente la única solución”, agregó.

Pedro Suárez Vértiz también comentó en Facebook sobre el uso de redes sociales.

“La debilidad por el sexo opuesto nos vuelve brutos”

Ante la sonada infidelidad de Pedro Gallese a su esposa, el intérprete tomó partido por Pedro Gallese y aseguró que también se inclinó al amor prohibido. “Porque la tentación para mí, también ha sido un martirio”, expresó en Facebook.

La infidelidad, para Suárez-Vértiz, proviene de la naturaleza humana. “Los hombres y mujeres somos buenos, pero esa terrible falla de fábrica llamada ‘debilidad por el sexo opuesto’, nos vuelve brutos, malos y destructivos. Para colmo con lo que más amamos: nuestro hogar”.