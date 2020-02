Nicola Porcella olvida agresión a Angie Arizaga: “Todos tenemos derecho a cambiar”

El modelo Nicola Porcella no tuvo vergüenza en comentar cómo ha sido su vida tras verse sometido en distintos escándalos después de haber sido acusado de agredir a Angie Arizaga.

“A veces uno puede querer mucho a una persona, pero a veces yo sacaba lo peor de alguien o ella sacaba lo peor de mí. A veces con tragos se magnifican las cosas. Hay situaciones donde a veces la emoción te gana. Con 32 años, después de todo lo que he pasado, creo que he madurado mucho, he aprendido a cuidarme más”, declaró en un medio local.

El ex capitán de las ‘Cobras’ aseguró haber cambiado por completo, pues ahora afirma que es un hombre renovado con nuevos proyectos y metas.

Nicola Porcella habla sobre su pasado con Angie Arizaga

“Estoy en otra etapa de mi vida, ya no soy el Nicola de la etapa guerrera, ahora soy un Nicola distinto, enfocado en mi trabajo”, exclamó la ex figura de “Esto es Guerra”.

Nicola Porcella Expareja de Angie Arizaga. Fuente: Archivo

De la misma manera, recalcó que tiene derecho a ser perdonado. “A los que no están conmigo, quiero demostrarle que todos merecemos una segunda oportunidad, que todos tenemos derecho a cambiar, que todos nos equivocamos, lo importante es aprender. A lo largo de la vida uno siempre comete errores”, sentenció el nuevo conductor de Latina.

Cabe mencionar que Nicola Porcella es el nuevo jale del canal 2, ya que ahora conduce el programa “Todo por Amor” junto a Karina Rivera.

Usuarios molestos con Latina por jale de Nicola Porcella piden retorno de Rodrigo González. Foto: Instagram

El exguerrero aprovechó las cámaras para reafirmar su compromiso con todo los televidentes asegurando que va dar lo mejor de él y que muchas personas se van a sorprender de verlo en esta nueva faceta.