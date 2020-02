Milett Figueroa tras alejarse de reality: “Lo mío es el arte”

La modelo Milett Figueroa se presentó en el estreno de la película “Locos de Amor 3” donde aseguró estar enfocada en su carrera profesional, manifestando los deseos que tiene por desarrollarse más como actriz.

La exchica reality aseguró que desea capacitarse más para poder transmitir al público todo su arte escénico. "Mi esencia es el arte, quiero capacitarme en eso y transmitir a través de cantar y bailar. Creo que zapatero a sus zapatos”, sostuvo la exintegrante de “El Gran Show”.

De la misma manera, la actriz recalcó la pasión que tiene por el arte asegurando no volver a los realitys. “ Yo voy a seguir en lo mío, capacitándome, buscando descubrirme cada día más, amando lo que me gusta hacer que eso trae resultados. Cuando uno trabaja en lo que ama, el pago es un plus", dijo la modelo.

Milett Figueroa en Instagram.

Por otro lado, la exintegrante de “Esto es Guerra” aprovechó las cámaras para opinar sobre la salsera Yahaira Plasencia, quien ha sido blanco de muchos titulares por la amistad que lleva con Jefferson Farfán.

Milett Figueroa posa en la Alfombra Roja

"Me cae súper bien Yahaira, es una chica que ha salido a hacer todo lo que le gusta y tiene hambre de éxito. Empatizo con las mujeres emprendedoras que hacen oídos sordos a la crítica, pero es parte de...", sostuvo la excompetidora.

A su vez, Milett Figueroa comentó sobres los duros comentarios que ha recibido la ‘Reina del Totó’. “La vida amorosa es parte de su carrera, lo aprendí también. Cada uno sabe cómo manejar su carrera, le deseo mucho éxito. La quiero un montón y siempre la he apoyado”, aseguró la actriz.

Incluso, contó haberse comunicado con Yahaira Plasencia para dedicarle unas palabras de aliento sobre su carrera musical. “La vida amorosa es parte de su carrera, lo aprendí también. Cada uno sabe cómo manejar su carrera, le deseo mucho éxito. La quiero un montón y siempre la he apoyado”, finalizó la modelo.