Magaly Medina manda indirecta a Mónica Cabrejos: “Yo no hablo de videos que no tengo”

La periodista Magaly Medina se pronunció tras las especulaciones de la conductora del programa ‘Válgame’, Mónica Cabrejos, sobre tener en su poder los videos y audios que comprometerían a Melissa Klug y que, supuestamente, la harían perder la tenencia de sus hijos con Jefferson Farfán.

Además, Mónica Cabrejos no solo aseguró tener un video sino varios:

“Esta información que me ha llegado a mí, asegura que Melissa Klug habría aceptado el acuerdo y renunció a sus derechos como conviviente porque la defensa de Farfán había conseguido una prueba irrefutable que ponía incluso en peligro la propia tenencia de sus hijos… Dicen que videito manda”, dijo la presentadora en su programa.

Magaly manda indirectas a Mónica Cabrejos

Ante lo cual, la empresaria Melissa Klug se mostró indignada y dio sus descargos afirmando tajantemente que las supuestas pruebas que la involucraban con sus hijos no existen.

Es por eso que la popular ‘Urraca’ hizo hincapié en que los periodistas serios no deben asegurar tener pruebas falsas. “Tengo todos los audios acá porque yo no hablo sobre audios que no tengo, de video que no tengo, sobre información que no tengo ni idea. No vengo ante cámaras a decirles ‘señores, me han dicho que existe un video sobre tal persona’, no”, aseguró Magaly Medina, quién últimamente también ha salido en la defensa de Rodrigo González en medio del pleito con Karen Schwarz.

Mónica Cabrejos en "Válgame"

Además, lanzó una clara indirecta hacia Mónica Cabrejos. “Mis épocas sin confirmar eran cuando era una novata en televisión y recién empezaba y la cámara me ganaba e hice esa famosa frase ‘sin confirmar’, que duraron unos meses hasta que nos dimos cuenta de que eso no se puede hacer, el periodismo serio no lo hace, los comunicadores serios no lo hacemos y eso es en la época de la prehistoria de Magaly TV”, dijo contundentemente Magaly Medina en su programa.