Melissa Klug aclaró si existe el supuesto video que presentaría Doña Charo

Melissa Klug se pronunció sobre la fuerte revelación que hizo la conductora de ‘Válgame’, Mónica Cabrejos, sobre el juicio que mantiene con el padre de sus hijos, Jefferson Farfán.

Según Mónica Cabrejos, la empresaria corrió el riesgo de perder la tenencia de sus hijos, por ello, renunció a sus derechos como conviviente durante 11 años con el seleccionado peruano.

Sin embargo, la ‘Blanca de Chucuito’ se comunicó con Janet Barboza y aclaró las supuestas pruebas que según, Cabrejos, revelaría Doña Charo, madre del futbolista, en el juicio en su contra.

Lo negó todo. “Te juro por mi vida y por la vida de mis hijos, que es lo más valioso que tengo que no existieron y no existen, ningún tipo de video por el cual yo haya podido renunciar a lo que me correspondía o la tenencia de mis pequeños”, escribió Melissa Klug a Janet Barboza.

¿Qué dijo Mónica Cabrejos sobre Melissa Klug?

La conductora de “Válgame”, Mónica Cabrejos, lanzó una ‘bomba’ sobre la empresaria chalaca tras salir a la luz que sus dos hijos reciben 43 mil soles por la manutención de parte de la ‘Foquita’.

“Fuentes cercanas aseguran que Melissa Klug aceptó el acuerdo y renunció a sus derechos como conviviente porque la defensa de Farfán había conseguido una prueba irrefutable que ponía incluso en peligro la propia tenencia de sus hijos”, aseguró Mónica Cabrejos en el programa de espectáculos.