La cantante Mayra Goñi aclaró todas las interrogantes que se han generado durante los últimos días después de decirse que estaría soltera, ya que el artista Nesty habría regresado a vivir a su país.

La ex integrante de ‘Ven baila Quinceañera’ asegura que no piensa pasar sola el día de San Valentín, pues ha recibido el mejor regalo en este fecha especial. “Lo voy a pasar acompañada, todos saben que mi pareja vive lejos, pero justo le ha tocado venir a Lima y eso es el mejor regalo para mí”, exclamó la actriz peruana.

PUEDES VER Mayra Goñi deja misterioso mensaje sobre supuesta ruptura con Nesty

De la misma manera, la figura de América televisión explicó por qué no ha publicado fotografías en su cuenta de Instagram junto a su pareja. “La gente no entiende que por la distancia no podemos publicar cosas como una pareja que siempre esta junta. Nos tuvimos que distanciar porque viajé a Europa y no había contenido para subir”, dijo en una reciente entrevista.

Mayra Goñi y Nesty vuelven a posar juntos en Instagram

La joven cantante siempre ha tomado de buena manera los comentarios que se han dado sobre su romance con Nesty, incluso recalcó que solo ella y el cubano saben lo que pasa dentro de su romance.

Mayra Goñi presume su amor junto a Nesty

“He visto cada cosa que se ha inventado, que me dio hasta risa, al final quiénes somos testigos del amor que nos tenemos somos mi pareja y yo”, comentó para el diario El Popular.

PUEDES VER Fabio Agostini le habría sido infiel a Mayra Goñi con Jossmery Toledo [VIDEO]

“También hay un montón de gente que se presta para estos shows de inventar relaciones para hacerse más conocidos y tener algún tipo de beneficio”, confesó la expareja de Fabio Agostini.

Mayra Goñi

La ahora influencer asegura que su amor si es sincero y los problemas que se presentan son pruebas para seguir al lado del cubano Nesty. “Lo que ven es real, somos una pareja como todas que por momentos se pelea o tenemos situaciones felices”, finalizó la actriz.