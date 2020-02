Confesiones inesperadas surgieron en ‘El debate de las tentaciones’. Es así como Gonzalo, participante de la isla de las tentaciones luego de su ruptura con Susana y sus intentos por olvidarla, no ha tenido más remedio que aceptar que todavía quiere volver con ella.

“Estoy muy hundido. Esta semana he visto cómo me deja el amor de mi vida dos veces. No estamos para tirar cohetes pero de todo se sale. No he querido verla desde que tomó la decisión, ha habido mucha ayuda psicológica y ahora el camino de naipes esta otra vez por el suelo”, fue lo primero que dijo Gonzalo.

Inmediatamente luego, confesó: “entregaría mi vida entera por volver con ella, el dinero, la fama, lo doy”, aseguró. “Veo que es imposible que se canse de mí porque soy más bueno. Tengo un piquito de oro del que me avergüenzo muchas veces pero es que eso era una casa de locos”.

El sevillano habló desde el corazón y dio a conocer que en repetidas ocasiones, le pidió a Susana que reconsiderara la situación. “Cuando salimos de la isla estuve cuatro días intentando que entrase en razón. Mi padre fue el que me aviso que estaba cogiendo las maletas. No se despidió. Pero hizo bien porque sino no hubiese sido capaz”, culminó.

Susana dice que lo quiere “como a un amigo”

Por su parte Susana, participante del reality, no desea retomar la relación. De esta manera, afirmó que sí lo quiere pero no como pareja, sino “como a un amigo o como a un hermano”.

“Me alegro de haber hecho lo que hice porque he descubierto muchas cosas de mí que tenía escondidas y me gustan. Tras la hoguera tuvimos una conversación pero todavía sigue sin entender el motivo por el que le dejé”, manifestó la ex de Gonzalo.

De igual modo, mencionó que intentaron continuar la relación, pero al final dejaron que se extinguiera. “No mantengo ningún tipo de relación con él. Cuando se sentía bien me escribía un mensaje bonito, cuando se sentía mal me escribía un mensaje nada bonito y le dije que mejor no me escribiera ni para bien ni para mal. indicó Susana.

Del mismo modo, opina que él debe sanar. "Gonzalo debería aprender a querer un poco, querer a una persona es querer lo mejor para ella”, acotó.