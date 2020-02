La hoguera final de la ‘Isla de las tentaciones’ trajo diversos finales para las parejas participantes, hecho que mantuvo la expectativa alta para todos los televidentes de España.

En el último episodio emitido del programa de espectáculos, conducido por Mónica Naranjos, tuvo todo el punto de atención en la ruptura de la relación que tuvo la concursante Fani con Rubén, luego que él decidiera irse solo de la isla.

Y por si eso no fuera poco, Fani perdió por partida doble, cuando se reencontró en la isla con su primer novio, Christofer, quién también se fue de la competencia sin ella al descubrir que le fue infiel con el participante Rubén.

¿Pero que fue lo que pasó luego que ambos abandonaran el programa? Ante la sorpresa de todos, Christofer y Fani decidieron darse una segunda oportunidad tras lo vivido en ‘La isla de las tentaciones’. La polémica pareja se encuentra mejor que nunca.

“Al final la perdoné porque la amaba”, dijo Christofer seis meses después de lo vivido en el reality ante la infidelidad de Fani con Rubén. “Sé que me he potado fatal contigo. He sido muy dura. Te he pedido perdón pero te lo quiero pedir delante de toda España. Te quiero. Tenia la necesidad de hacerlo”, dijo ella.

La pareja se encuentra en un gran momento y han dado un gran paso en su relación, tatuándose los nombres de cada uno en señal de lealtad y compromiso. Este hecho se dio a conocer mediante un foto publicada por el canal Telecinco.