El canal de televisión Nickelodeon organizará este domingo 22 de febrero los Kids Choice Awards.

En este evento, artistas, programas de televisión y diversos personajes compiten por el dirigible naranja que se da como premio y que es característica de esta emisora.

BTS, Taylor Swift, Billie Eilish, J Balvin, entre otros se encuentran nominados. Los mismos fans pueden votar en la página web del canal para que sus favoritos salgan ganadores.

PUEDES VER Billie Eilish comparte adelanto de su nuevo tema para la película de James Bond

Asimismo, el anfitrión de los Kids Choice Awards 2020 será el rapero Chance The Rapper. Él resalta su preferencia por el canal: “Siempre veía Nickelodeon de pequeño y ahora podré llenar de slime a algunos de mis artistas favoritos en el escenario", confesó.

Cabe recalcar que slime es una mezcla viscosa de color verde que se vierte a las celebridades que se hacen presentes en la ceremonia cada año.

Taylor Swift en los Kids Choice Awards 2012. Foto: difusión

A continuación, estos son los nominados a los Kids Choice Awards 2020:

SHOW INFANTIL DE TV FAVORITO

Una serie de eventos desafortunados

All That (Todo eso)

Acampados

Henry Danger

Power Ranger Beast Morphers

La casa de Raven

SHOW FAMILIAR DE TV FAVORITO

Fuller House

Modern Family

Stranger Things

The Big Bang Theory

The Flash

Young Sheldon

REALITY SHOW FAVORITO

America’s Got Talent

American Ninja Warrior

America’s Funniest Home Videos

Masterchef Junior

The Masked Singer (La Mácara USA)

The Voice (La Voz)

PRESENTADOR DE TV FAVORITO

Ellen DeGeneres

John Cena

Nick Cannon

Ryan Seacrest

Terry Crews

Tiffany Haddish

Ellen Degeneres. Foto: difusión

SERIE ANIMADA FAVORITA

Alvin y las ardillas

Bob Esponja

Teen Titans Go!

El Increíble mundo de Gumball

The Loud House

Los Simpsons

ESTRELLA FEMENINA DE TV FAVORITA

Candace Cameron Bure

Ella Anderson

Millie Bobby Brown

Peyton List

Raven-Symoné

Riele Downs

ESTRELLA MASCULINA DE TV FAVORITA

Abraham Rodriguez

Caleb McLaughlin

Jace Norman

Jim Parsons

Joshua Bassett

Karan Brar

ACTRIZ DE PELÍCULA FAVORITA

Angelina Jolie

Brie Larson

Dove Cameron

Scarlett Johansson

Taylor Swift

Zendaya

Zendaya

ACTOR DE PELÍCULA FAVORITA

Chris Evans

Chris Hemsworth

Dwayne Johnson

Kevin Hart

Tom Holland

Will Smith

SUPERHÉROE FAVORITO

Brie Larson

Chris Evans

Chris Hemsworth

Robert Downey Jr.

Scarlett Johansson

Tom Holland

PELÍCULA ANIMADA FAVORITA

Frozen 2

Angry Birds 2

The LEGO movie 2

El Rey León

La vida secreta de las mascotas 2

Toy Story 4

VOZ FEMENINA FAVORITA PARA UNA PELÍCULA ANIMADA

Beyoncé

Idina Menzel

Kristen Bell

Tiffany Haddish

Beyoncé. Foto: difusión

VOZ MASCULINA FAVORITA PARA UNA PELÍCULA ANIMADA

Chris Pratt

Josh Gad

Kevin Hart

Tom Hanks

ESTRELLA SOCIAL FEMENINA FAVORITA

Annie LeBlanc

Emma Chamberlain

Lilly Singh

Liza Koshy

Miranda Sings

Marrell Twins

ESTRELLA SOCIAL MASCULINA FAVORITA

Coyote Peterson

David Dobrik

Dolan Twins

Dude Perfect

MrBeast

Ryan’s World

GAMER FAVORITO

DanTDM

GamerGirl

Ninja

Preston Playz

SSSniperWolf

ARTISTA FEMENINA FAVORITA

Ariana Grande

Beyoncé

Billie Eilish

Katy Perry

Selena Gomez

Taylor Swift

Billie Eilish. Foto: difusión

ARTISTA MASCULINO FAVORITO

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lil Nas X

Marshmello

Post Malone

Shawn Mendes

GRUPO MUSICAL FAVORITO

BTS

Fall Out Boy

Jonas Brothers

Maroon 5

Panic! At The Disco

The Chainsmoker

BTS. Foto: difusión

CANCIÓN FAVORITA

7 Rings – Ariana Grande

Bad Guy – Billie Eilish

Memories – Maroon 5

Old Town Road – Lil Nas X

Sucker – Jonas Brothers

You Need To Calm Down – Taylow Swift

COLABORACIÓN MUSICAL FAVORITA

10,000 Hours – Justin Bieber + Shay

I Don’t Care – Ed Sheeran & Justin Bieber

ME! – Taylor Swift ft. Brendon Urie

Old Town Road – Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus

Señorita – Shawn Mendes & Camila Cabello

Sunflower – Post Malone & Swae Lee

ARTISTA NUEVO FAVORITO

City Girls

DaBaby

Lewis Capaldi

Lil Nas X

Lizzo

Megan Thee Stallion

ESTRELLA MUSICAL GLOBAL FAVORITA

BTS

Dua Lipa

J Balvin

Rosalía

Sho Madjozi

Taylor Swift

Tones and I

J Balvin. Foto: difusión

ESTRELLA SOCIAL MUSICAL FAVORITA

Asher Angel

Blanco Brown

Johnny Orlando

Jojo Siwa

Kenzie

Max & Harvey

ESTRELLA FEMENINA DEL DEPORTE FAVORITA

Alex Morgan

Lindsey Vonn

Megan Rapinoe

Naomi Osaka

Serena Williams

Simone Biles

ESTRELLA MASCULINA DEL DEPORTE FAVORITO

Cristiano Ronaldo

LeBron James

Patrick Mahomes

Shaun White

Stephen Curry

Tom Bray

VIDEOJUEGO FAVORITO

Fornite

Mario Kart Tour

Minecraft

Super Smash Bros. Ultimate