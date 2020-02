Jousy Bridget Chan López es una modelo de padre chino y madre venezolana, la joven de 21 años llamó la atención por ser una de las aspirantes a representar a Venezuela en el Miss Universo, lo que le ha valido miles de críticas negativas que apuntan a que su figura no representaría la belleza de la mujer venezolana.

En entrevista con el espacio web “La Sopa”, Jousy Chan se mostró bastante positiva en torno a los malos comentarios que recibe por su figura. “Estoy super impactada, no pensé que se iba dar todo este viral, ni siquiera ha empezado el Miss y ya es algo muy llamado mi nombre”, señaló.

"En cuanto a los memes, me he reído demasiado, ese es mi pasatiempo en estos momentos", agregó la poplar "Mulán criolla". Al ser consultada por sus rasgos asiáticos, la modelo no se hizo problemas y resaltó parte de su anatomía. "Me parece que es algo distinto porque no solamente tengo ojos asiáticos sino también tengo el cuerpo venezolano", recalcó.

Jousy Chan no se amilana ante las críticas por sus rasgos asiáticos. Foto: Instagram

En otra oportunidad, la joven valenciana aseguró que se equivocan quienes creen que por su aspecto y descendencia asiática, no puede representar a Venezuela. “Yo soy más venezolana que la arepa, como dicen por ahí”, afirmó Jousy Chan.

Además, Jousy Chan también contó que fueron sus fanáticos quienes la animaron a participar en el Miss Venezuela, también cuenta con el apoyo incondicional de su madre, quien también la impulsó a ser parte del certamen. Actualmente, la modelo cursa la carrera de Mercadeo en la Universidad José Antonio Páez.