José Luis Rodríguez “El Puma” visitó el programa Un Nuevo Día’ de Telemundo luego de pasar uno de los momentos más complicados de su vida a causa de un trasplante doble de pulmón.

En una entrevista con Rashel Díaz, el cantante habló sobre su recuperación después de la cirugía y cómo esto es una prueba de que los milagros existen.

El artista explicó que la enfermedad y posterior recuperación es obra de Dios y que esto tiene una razón.

“¿Para que me salvó Dios? Para decir que los milagros existen, porque yo soy un milagro, para que crean que Cristo existe y que mi fe es lo único que me llevó hasta aquí”, confesó.

El exitoso cantante también se refirió a la ayuda que le ha dado su esposa durante este duro proceso de rehabilitación.

“Dios utiliza personas para hacer sus milagros como mi esposa, sin ella hubiera sido imposible, porque me preguntaron si había alguien que estuviera conmigo todo el tiempo, sino no me operaban” (sic), confesó.

José Luis Rodríguez "El Puma" agradece a Dios por su positiva recuperación trasplante de pulmón. Foto: Instagram

Al final, José Luis Rodríguez “El Puma” no pudo evitar quebrarse al agradecer a todos los seguidores que oraron por él.

“Toda la gente que oró por mí, esa es una razón poderosa. No quiero llorar porque me he puesto llorón, es que cuando hablo de estas cosas lo único que me queda es estar agradecidos a Dios. No sé el tiempo que él me quiera dar, pero lo quiero disfrutar y quiero decirle a la gente lo bueno que es Dios”.

El interprete reveló que no conoce al donante de pulmón, pero que le gustaría verlo: “Me gustaría conocer al donante, no sé quién es, me gustaría darle la gracias a su familia”.

Ahora, José Luis Rodríguez “El Puma” ya se siente recuperado y listo para emprender un nuevo proyecto musical, pues se está preparando para su gira “Agradecido” en el que visitará Chile, Colombia y otros países.