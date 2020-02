El pleito entre Jefferson Farfán y Melissa Klug no tiene cuándo acabar. Luego de que la ‘Blanca de Chucuito’ le exigiera el pago de 200 mil dólares por exponer acuerdos privados, el futbolista de la Selección Peruana ha enviado una carta notarial en la que demanda a la madre de sus hijos el pago de una suma astronómica.

Durante la emisión del programa de Magaly Medina, la periodista reveló la que sería una bomba. Y es que luego que Melissa Klug exigiera a su expareja el pago de 200 mil dólares por exponer las cifras que deposita mensualmente para la manutención de sus hijos (43 mil soles), ahora Jefferson Farfán respondió con una carta notarial.

Y es que el futbolista del Lokomotiv de Moscú le está exigiendo a Melissa Klug, en un plazo no mayor a las 72 horas, que le abone 860 mil dólares, cifra que bordea los 3 millones de soles.

La razón de esto sería que Jefferson Farfán argumenta que tan solo ha ejercido su derecho a réplica, luego que Melissa Klug hablara del padre de sus hijos en diversos programas de televisión.

“Es para no creerlo. En esta carta notarial le está diciendo que él ha ejercido su derecho a réplica de las cosas que ella ha insinuado y también que dentro de las próximas 72 horas le abone 860 mil dólares por haber hecho comentarios sobre él en diferentes programas de televisión”.

Magaly Medina recomendó a Melissa Klug y a Jefferson Farfán a que dejen de lado a los abogados como intermediarios y concilien directamente, siempre pensando en la estabilidad de sus dos hijos.

"Jefferson Farfán y Melissa Klug tienen que dejar de hablar a través de abogados. A lo largo del tiempo no les ha funcionado absolutamente para nada. Creo deben portarse como dos personas maduras, porque cuando ella puso la bandera blanca el otro no hizo caso, cuando él da señales de acercarse, ella no le hace ni caso. Siempre hay desencuentros”, dijo.

Sin embargo, Magaly Medina insistió en que lo mejor sería que la expareja concilie de forma directa sin abogados.

“No se puede creer que se deje influenciar por sus abogados, igual Melissa. Ya no pueden estar mandándose cartas notariales. Piensen en sus hijos por una vez y hablen los dos a solas”.

Y arremete contra la defensa de ambos personajes: “Estos abogados, si fueran buenos, hace rato les hubieran convencido de juntarse, porque los verdaderos a bogados son conciliadores; estos solo quieren pelear… Esos niños seguirán viendo a sus padres enfrentados que, además, por ser personajes mediáticos se convierte en todo un circo”.

¿Melissa Klug se medica tras escándalo con Jefferson Farfán?

Hace unos días, Ethel Pozo afirmó, durante la emisión de “América Hoy”, que Melissa Klug está utilizando medicamentos para afrontar el estrés que sufre por el interminable enfrentamiento con Jefferson Farfán.

“No creo ser infidente al contar que Melissa ha estado bien afectada, ha estado medicándose, si a mí me sudan las manos tocar este tema, me siento helada, cómo será la persona que lo está viviendo”, dijo la hija de Gisela Valcárcel.

“No vamos a tomar partido por nadie, todos están viviendo un momento tenso, la paz no tiene precio, finalmente, no todo es el dinero, sino la parte emotiva, ¿quién cuida lo que está aquí? Dios quiera que todo mejore”, añadió la conductora.