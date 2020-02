Gian Piero Díaz le hizo un reclamo a Jazmín Pinedo durante uno de los juegos de “Esto es guerra”. Los conductores de televisión protagonizaron esta tarde un altercado debido a una falta de ‘fair play’ por parte del grupo de los ‘guerreros’.

Todo inició cuando los competidores se disponían a enfrentarse en el circuito. Mario Irivarren, del equipo de los ‘combatientes’, sufrió un fuerte golpe, sin embargo sus contrincantes no detuvieron la carrera pese a ver a su compañero adolorido.

Jazmín Pinedo en "Esto es guerra".

Tras esto, Gian Piero Díaz soltó una fuerte frase hacia el equipo de Jazmín Pinedo. “Ustedes están ventilando el tema del ‘fair play’”, dijo la figura de América Televisión.

La exfigura de Latina no se quedó callada y le respondió a su colega, minimizando el accidente que tuvo el ‘guerrero’. “Por favor Gian Piero, yo me caigo ahorita y luego me paro”, dijo la expareja de Gino Assereto.

No obstante, la popular ‘Chinita’ vio la repetición de la escena donde el chico reality se golpeó. “Lo lamento mucho Mario. Pero acá los chicos se golpean todo el tiempo. Tengo una cicatriz en la nariz, me golpee...”, dijo la Jazmín.

Esto no fue del agrado para Mario, quien le lanzó una fuerte respuesta al grupo de los ‘guerreros’. “Solo voy a dejar esto en claro: cuando se golpean ustedes, nosotros sí vamos a parar porque somos otra clase de personas”, manifestó.

Gian Piero Díaz molesto por falta de 'fair play' en sus compañeros.

“Este es guerra” estrena nueva secuencia

Este jueves se dio inicio a una nueva secuencia del programa reality que lleva como nombre “Divas”. Las competidoras del espacio televisivo de América Televisión se enfrentarán en retos de baile para alcanzar el campeonato de dicho certamen.

Para su presentación, Luciana Fuster, Alejandra Baigorria, Ducelia Echevarría, Paloma Fiuza, Angie Arizaga, entre otras, se convirtieron en Shakira y Jennifer López.