La actriz Verónica Castro rompió su silencio y explicó el motivo por el que no regresó a la popular serie ‘La casa de las flores’. ‘La Vero’ dio la revelación durante una entrevista con Galilea Montijo, en el canal de YouTube LatinUs.

Según contó ella, la decisión de no formar parte del reparto fue del propio productor, Manolo Caro. A pesar de que la retiraron de la serie, Verónica Castro dijo que había sido una buena experiencia el haber participado.

PUEDES VER Ingrid Coronado remece las redes sociales con su escultural figura [FOTOS]

“No regresé porque él no quiso, yo ya había arreglado todo con la gente de Netflix. Pero él tenía ya otra idea”, contó ‘La Vero’ para la plataforma Tribuna. “Entonces yo dije ‘las segundas partes nunca han sido buenas’, entonces ahí quedó todo y bueno hicieron lo que tenían que hacer”, finalizó la protagonista de ‘La casa de las flores’.

Esta revelación cobró notoriedad luego de que se especulara sobre una posible renuncia de la madre de Cristian Castro. Para muchos, la actriz había decidido abandonar su trabajo porque el productor le pidió interpretar un romance gay con Yolanda Andrade.

La plataforma Tribuna contó que la periodista Flor Rubio dijo que Verónica decidió salir de a serie al conocer esta situación. “De ninguna manera, yo no quiero ese personaje, no quiero ser gay, no quiero ser pareja de Yolanda, no va con lo que yo he hecho’”, habría dicho la actriz.

Verónica Castro en ‘La casa de las flores’

'La casa de las flores’ es un drama que aborda temas como la sexualidad, drogas y la infidelidad. Se estrenó en agosto del 2018 en la plataforma Netflix.

'La Vero’ interpretaba a 'Virginia de la Mora’ en la primera temporada. Su personaje estaba casada con Ernesto de la Mora, con quien tenía tres hijos: Paulina, Julián y Elena.