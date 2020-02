La hija de Tula Rodríguez demostró ser tan emprendedora como su madre. La madurez de la pequeña Valentina le hizo comprender que únicamente a base de mucho esfuerzo podrá lograr las metas que se proponga. Es por ello que la niña tomó la decisión de vender ‘canchita’ para colaborar con su lista de útiles escolares.

Y la conductora de “En boca de todos” no dudó en compartir con sus seguidores la iniciativa de su hija.

PUEDES VER Tula Rodríguez: El hijo mayor de Javier Carmona festeja su cumpleaños sin ella

Publicación de Tula Rodríguez Foto: captura

“Les cuento que Valentina vendió canchita. Lo que pasa es que ella tenía ganas de que le compre algunas cosas y le dije que a mí no me regalaban la plata y ella ya sabe que todo requiere esfuerzo. Y de su ganancia me lo dio para ayudarme a comprar sus útiles”, contó llena de orgullo Tula Rodríguez.

Asimismo, la esposa de Javier Carmona indicó que también le ha recalcado a su hija la importancia de compartir con los demás y por ello sorteará kits de útiles escolares con el dinero que la niña recaudó.

Tula Rodriguez y Valentina Foto: Instagram

“De allí salió la idea que de lo de ella (sus ganancias), y lo que yo voy a poner obviamente… lo que quiero es darle una lección de compartir. Vamos a comprar un par de kits para sortearlo a ustedes, es con todo el cariño del mundo”, agregó.

Ante ello, sus seguidores apoyaron el gesto de la pequeña Valentina y manifestaron sus buenos deseos en la publicación de la exvedette.

“Nos hace falta estos útiles así que a participar, y un buen gesto para hacer este súper sorteo. Deseenme buena suerte”, “Hermoso gesto de tu parte mi querida @tulaperu, así contribuyes a la educación y también al bolsillo de las mamis y más aún en estos tiempos. Saludos desde Iquitos!”, se lee en alguno de los comentarios en la publicación de Tula Rodríguez.