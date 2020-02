Sherlyn responde a ‘Jorge Clarividente’ sobre acusación de agresión [FOTOS]

La actriz mexicana Sherlyn fue protagonista de un escándalo en los últimos días, luego de que el brujo conocido como ‘Jorge Clarividente’ la acusara de ser la responsable de una agresión que sufrió a manos de dos hombres.

Sherlyn a través de su cuenta de Instagram. (Foto: @sherlyny)

Fue la revista de México llamada ‘TV Notas’ la que publicó la noticia de lo sucedido con Jorge, el mismo que asegura haberle realizado trabajos de brujería a las exparejas de la actriz, bajo encargo de ella.

“Me encañonaron y me dijeron de forma agresiva: Ya no hables más y quédate callado, pobre de ti si revelas el nombre del papá’”, expresó el hombre, sobre el ataque que recibió.

Jorge Clarividente le interpondrá denuncia a Sherlyn. (Foto: Instagram)

El vidente culpó inmediatamente a Sherlyn debido a que él pretende revelar la identidad del padre de su hijo. Además, la hizo responsable de cualquier otro inconveniente que pudiera sucederle.

Ante esta situación, la actriz de ‘Clase 406’ decidió dar un paso al frente y explicar su parte de la historia.

“Nunca lo he visto en persona, era una persona con la que fui amable por redes sociales, como soy amable con mucha gente, como podrán tener audios míos con mucha gente, sobre todo en esta etapa de mi vida, porque a mí no me espantan las cosas, y de repente comparto cosas importantes”, expresó.

La actriz mexicana se pronunció además sobre la posibilidad de interponer una demanda por las acusaciones del vidente.

“Mi abogado me dijo hace mucho tiempo: ‘los temas legales no se litigan en los medios de comunicación, se litigan en los juzgados’. Entonces les puedo decir que estoy haciendo mi parte y no lo voy a hacer mediáticamente, porque eso me pondría en un nivel poco inteligente y si de algo me puedo jactar es que soy una mujer muy inteligente, las cosas se están haciendo como corresponde”, dijo al respecto.

Sherlyn pidió a 'Jorge Clarividente’ que muestre fotos o video que prueben su acusación, finalmente decidió no hablar más sobre el tema.

Como se recuerda, a principios de diciembre del año pasado la famosa actriz reveló que había decidido ser madre, después de un procedimiento en una clínica de Nueva York, sin contar con una pareja sentimental. Actualmente se encuentra en la semana 24 de su embarazo. Además, se sabe que será madre de un niño.