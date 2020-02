Explotó. Karen Schwarz no toleró más a Rodrigo González y sus continuas burlas en Instagram. La conductora de “Mujeres al mando” estalló en cólera y lo acusó de exponer a su menor hija a través de un video en sus historias.

“Si tú quieres utilizar vídeos para burlarte de la gente hazlo, pero de mi hija no y con mi hija no te metas", expresó la compañera de Cathy Sáenz.

Pese a que Rodrigo González ocultó en el video el rostro de a la niña con emoji, para Karen Schwarz, es una falta grave que afecta a su familia.

Karen Schwarz estalló contra Rodrigo González y sus continuas burlas en Instagram. Foto: Composición.

Mónica Cabrejos se dirigió al popular ‘Peluchín’ y salió en defensa de la conductora de “Mujeres al mando”, todo ello cuando se puso en debate el escándalo en ‘Válgame’.

“Karen es una mujer gestante y nadie tiene derecho a hacer lo que ha hecho Rodrigo González con su pequeña hija. Yo no tengo que haber parido para saber que legalmente no se puede. Después, has puesto un efecto emulando a un niño, me gustaría que seas tan crítico con tus amigos, como por ejemplo Maria Pía Copello”, expresó.

Luego, reveló sus deseos de que la conductora de televisión demande a ‘Peluchín’. “Ojalá que Karen Schwarz te querelle para que no vuelvas a tocar a su hija... De esta no te va a salvar nadie, ojalá que te demande”, arremetió Mónica Cabrejos.

Rodrigo González responde a Karen Schwarz

El exconductor de televisión Rodrigo González respondió, en poco tiempo, a la pareja de Ezio Oliva. “Yo no quería hablar de ella (Antonia), yo quería hablar de ti y eso es lo que hice, oye, ridícula", expresó en Instagram.