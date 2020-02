Rodrigo González encara a Karen Schwarz tras fuerte advertencia sobre Antonia

Rodrigo González, quien fue imagen de Latina por muchos años, no se quedó de brazos cruzados y respondió con todo a Karen Schwarz, quien se molestó con el periodista por haber usado una imagen de su hija Antonia a través de las historias de Instagram.

“Si a ti te hace feliz, sigue haciéndolo, pero no vuelvas agarrar un video de mi hija, eso sí no te lo voy a permitir, así que ten mucho cuidado, tómalo como quieras, pero con mi hija no te metas, Rodrigo González, con nombre y apellido. Ok, gracias”, indicó la conductora de “Mujeres al mando” en un video publicado en la red social antes citada.

PUEDES VER Karen Schwarz arremete contra Rodrigo González por usar foto de su hija en Instagram

De inmediato, Rodrigo González no dudó en contestarle a través de sus historias de Instagram.

“Yo no quería hablar de ella (Antonia), yo quería hablar de ti y eso es lo que hice, oye, ridícula. Tú no le tapas la cara a los hijos para hablar de él (Farfán), ya pues. En todo tu contenido, exhibes y publicas todos los días a tu hija. Lo único que quería demostrar es que tú prefieres ver a la competencia (Esto es Guerra)”, respondió el exconductor de Latina.

En ese sentido, Rodrigo González indicó que él tapó el rostro de la pequeña Antonia, tal como se debe hacer cuando se habla de menores de edad.

Rodrigo González se burla del rating que hizo Karen Schwarz en “Mujeres al mando”

Segundos más tarde, a través de sus historias de Instagram, Rodrigo González compartió el rating de lo hizo “Mujeres al mando” en la emisión de hoy 13 de febrero.

Rodrigo González

Todo esto sucedió después que Karen Schwarz utilizará el matutino para dejar en claro que ella es la única que puede compartir fotos y videos de su heredera Antonia.