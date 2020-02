El líder de la banda Panteón Rococó, Dr Shenka le pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que les preste el avión presidencial, el mismo que se rifará en setiembre de este año, para que puedan llegar a su próximo concierto en el Foro Sol.

PUEDES VER AMLO: conoce los lujos que dejó de lado debido a su cargo como presidente

El vocalista de Panteón Rococó hizo esta petición en tono de burla a través de su cuenta de Instagram. “Mejor préstelo para llegar al Foro Sol”, escribió Dr. Shenka. El estado que compartió con sus seguidores pronto se convirtió en motivo de comentarios, pues se sabe que la agrupación se ha mostrado contraria a la rifa del avión y otras políticas del presidente.

En conversación con la plataforma Sin Embargo, Dr. Shenka mostró su desaprobación a algunos proyectos de AMLO. “Hay cosas que no nos gustan como el Tren Maya, hay temas que nos causan hilaridad o de repente nos desconcierta mucho como los cachitos de lotería para el avión presidencial. A mí me da miedo que esa política esté en nuestro país”, expresó el cantante.

PUEDES VER Panteón Rococó dará concierto en CDMX por su 25 aniversario [FOTOS]

AMLO respondió a Panteón Rococó

AMLO se pronunció sobre las críticas vertidas por Panteón Rococó luego de que se diera a conocer la rifa del avión presidencial. El día de ayer, en su discurso de la mañana, el presidente se tomó breves momentos para dirgirle unas palabras a las histórica banda.

PUEDES VER AMLO responde a críticas de Panteón Rococó por rifa de avión presidencial [VIDEO]

“Hoy estaba leyendo que se enojaron los de Panteón Rococó porque se va a rifar el avión. O sea, me salieron muy formales, dicen que eso no es serio, que no es una política seria, pero yo los respeto mucho. Lo importante es que se va a rifar el avión y vamos a pedirle a todos que ayuden para tener fondos y comprar equipos para hospitales”, dijo el mandatario.