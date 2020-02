Natalie Portman se defiende de las críticas de Rose McGowan

Natalie Portman salió a responder las críticas que le hizo la actriz Rose McGowan asegurando que era una hipócrita por lucir una capa bordada con los nombres de las directoras que habían hecho películas el año anterior y no estaban nominadas este año a los premios Óscar, cuando en el cine han sido pocas las veces que había trabajado bajo las órdenes de una mujer. "Es ofensivo para aquellas de nosotras que estamos realmente trabajando”, dijo McGowan.

"Estoy de acuerdo con la señora McGowan en que no es correcto llamarme valiente por usar una prenda con el nombre de una mujer. ‘Valiente’ es un término que asocio más fuertemente con acciones como las de las mujeres que han estado testificando contra Harvey Weinstein en las últimas semanas bajo una presión increíble. Los últimos años han traído un florecimiento de oportunidades de dirección para las mujeres debido a los esfuerzos colectivos de muchas personas que han estado cambiando el sistema. El regalo ha sido estas increíbles películas. Espero que lo que fue un simple guiño no distraiga de sus grandes logros”, escribió Portman en un comunicado recogido por Deadline.

Natalie Portman durante la alfombra roja de los premios Óscar.

La protagonista de Cisne Negro, reconoció que solo ha hecho “unas pocas películas con mujeres” ya que ha tenido pocas oportunidades. “Hice cortos, anuncios, videoclips musicales y películas con Marya Cohen, Mira Nair, Rebecca Zlotowski, Anna Rose Holmer, Sofía Coppola, Shirin Neshat. Desafortunadamente, las películas que he intentado hacer son una historia de fantasmas. Las películas de mujeres han sido increíblemente difíciles de hacer en los estudios o de financiarse de forma independiente ya que las mujeres se enfrentan a enormes desafíos durante su realización”, agregó la actriz.

Natalie Portman añadió que incluso después del rodaje se enfrentan a dificultades para entrar en festivales, obtener distribución y recibir buenas críticas. “Quiero decir que lo he intentado y lo seguiré intentando. Si bien aún no he tenido éxito, tengo la esperanza de que estamos empezando un nuevo día”, dijo.