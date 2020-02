Magaly Medina a Tilsa Lozano por carta de ASPEC: “Hacerse la bruta funciona en este país”

Magaly Medina no dejó pasar por alto el preámbulo de su programa y habló acerca de la reunión que mantuvo Tilsa Lozano con los representantes de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), organización que le pidió a la otrora ‘Vengadora’ que probara que las pastillas reductoras, que promocionaba en Instagram, tienen el efecto maravilloso de localizar la grasa en el derrier.

La ‘Urraca’ se mofó de la exchica ’Playboy’ por el comunicado en redes sociales, en el cual expone que confió ciegamente en la empresa que la contrató para publicitar el producto.

“Señores de Aspec, yo no sé nada, yo le creía a la empresa que me contrató y con esa pastillita [la grasa] se me iba ir al ‘totó’ y me iba a convertir en una Yahaira Plasencia. Y como soy tonta, engañé a todo el público, perdón, señores de ASPEC... y la perdonaron”, se le escuchó decir a Magaly Medina, mientras leía el documento.

Magaly Medina indignada con ASPEC por aceptar disculpas de Tilsa Lozano. (Foto: captura)

En otro momento, la popular ‘Urraca’ cuestionó la seriedad de la organización, después de que Tilsa Lozano se reuniera con Aspec y respondiera ante las acusaciones de estafa por las pastillas “para bajar de peso”.

“Aspec vino con su carta diciendo que Tilsa Lozano debe probar científicamente lo que está promocionando, pero ella no tenía ninguna prueba”, agregó la ‘Urraca’.

Magaly Medina hizo hincapié sobre el producto que no fue probado ni siquiera en la exmodelo, quien mostró su figura totalmente descuidada en su viaje a Miami.

“Agradezco a Aspec por, amablemente, haberme recibido. Y en el futuro a mis seguidores decirles que tengan la tranquilidad en relación a cada publicidad que trasmito”, indicó Tilsa Lozano a través del mensaje que plasmó en Instagram.

Finalmente, la estrella de ATV manifestó que en nuestro país hacerse el tonto funciona a la perfección, haciendo alusión a la reacción que tuvo Aspec con Tilsa Lozano.

“¿Qué puedo decir de esta tonta? Hay unas que con hacerse las tontas les funciona”, concluyó Magaly Medina.