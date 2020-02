Madonna se va de su concierto con la ayuda de un bastón

Madonna cuida su salud. La cantante de 61 años se ha visto obligada de irse del London Palladium, en Inglaterra, lugar donde dio uno de sus conciertos del tour Madame X, con la ayuda de un bastón y agarrada del brazo por uno de sus asistentes.

Con una bata negra y dorada, la intérprete de “Like a virgin” salió del recinto para dirigirse inmediatamente al auto que la llevaría a su hotel.

PUEDES VER Madonna sorprende con extraño método para cuidar su salud

Esta no sería la primera vez que la artista es vista utilizando un bastón. En enero, ella subió un vídeo a su cuenta de Instagram en la que se observa la cojera al momento de subir las escaleras, horas antes de iniciar su show en el teatro coliseo de Lisboa.

Madonna a la salida del London Palladium. Crédito de la foto a quien corresponda.

Los problemas en su salud han hecho que la cantante de “Material Girl” cancele numerosos conciertos de la gira, aspecto que realizara por primera vez en sus 37 años de carrera artística.

Madonna a la salida del London Palladium. Crédito de la foto a quien corresponda.

Asimismo, sus propios fans la han demandado por cambiar el horario del espectáculo sin previo aviso o empezarlo con horas de retraso.

Madonna a la salida del London Palladium. Crédito de la foto a quien corresponda.

También, a comienzos de año, Madonna fue severamente criticada en redes sociales por una actuación en un festival en Israel. Inclusive, fue trending topic en Twitter.

No obstante, la estrella no muestra signos de retiro de los escenarios y hasta contestó a sus detractores por Instagram, en el que señala que "no escucha maldades” con una foto de ella tapándose los oídos.

Madonna Instagram

Cabe recalcar que el tour de Madonna, llamado Madame X, es el más ambicioso en cuanto a fechas y lugares con más de cien conciertos en seis meses, además del más alto en nivel de exigencia física, por lo que su cuerpo le dijo basta.