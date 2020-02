Macaulay Culkin asegura que superó su adicción y revela que quiere ser padre

El actor Macaulay Culkin recientemente acaparó portadas en los medios con declaraciones sobre su relación con el fallecido Michael Jackson. Tras convertirse en el centro de atención ahora ha expresado querer dar el ‘siguiente paso’ en su vida y en su relación sentimental.

El popular Ricky Ricón brindó una entrevista exclusiva al medio Esquire y en ella habló sobre su vida actual y sus planes a futuro junto a Brenda Song, con quien actualmente se encuentra intentado tener un hijo.

A poco de cumplir 40 años, Macaulay Culkin indicó que sus viejas costumbres se encuentran en el pasado y que ahora se encuentra en una etapa muy tranquila y feliz.

Macaulay Culkin

Durante la conversación se refirió a su comentado ‘gusto’ por las drogas y admitió que “jugó con fuego” durante este periodo, pero que de alguna y otra manera logró superar sus problemas sin tener que pasar por rehabilitación. “No las uso. Las amo. Son como viejos amigos. Pero en algún momento tu superas esas amistades”, indicó.

“No sería la persona que soy hoy si no hubiera usado drogas en algún momento de mi vida. He tenido algunas experiencias iluminadoras - ¿pero también es muy estúpido, sabes? Así que además de un ocasional relajante muscular, no uso drogas recreativas”, dijo el actor.

Además de referirse a su oscuro pasado, también habló sobre su actual relación con la exestrella de Disney, Brenda Song y sus deseos de ‘agrandar la familia’. “Estamos practicando mucho... tratamos de resolverlo y hacer que nuestros tiempos funcionen".

Brenda Song y Macaulay Culkin en Instagram

Por su parte, la actriz se desvivió en comentarios sobre Macaulay Culkin, con quien tiene una relación desde el 2017. “Las personas no se dan cuenta de lo increíblemente bueno, leal, dulce e inteligente que es”, expresó.