Los Backstreet Boys desean hacer un tour con *NSYNC

Los Backstreet Boys no callaron nada. En una reciente entrevista en el programa de entretenimiento ‘Watch What Happens Live’, Nick Carter, miembro de la banda, señaló que están dispuestos a salir de tour con sus ‘rivales’ en los noventa, la banda *NSYNC.

Estas declaraciones se dieron debido al alejamiento de Justin Timberlake de su exboyband.

Nick Carter agregó que veían este distanciamiento como una oportunidad, ya que esto generaría que el resto de los integrantes de *NSYNC pensaran nuevamente en reunirse con los intérpretes de “I want it what way”.

Backstreet Boys

Vale señalar que los demás integrantes de *NSYNC no han emitido comentarios al respecto.

*NSYNC

Asimismo, para los Backtreet Boys el supuesto conflicto con la banda a la que pertenecía Justin Timberlake no existe. Lo dijeron debido a los comentarios de la prensa que trataban de crear rivalidad entre los grupos en la década de los noventa.

Además, rumores indican que, si se llegase a confirmar la reunión de los Backstreet Boys con *NSYNC, podrían cantar, incluso, en el medio tiempo del próximo Super Bowl.

Backstreet Boys realizaron tour con New Kids On The Block

Cabe recalcar que no sería la primera vez que los cantantes de “As Long as You Love Me" propondrían una gira a una boyband.

New Kids On The Block

Anteriormente lo hicieron con los New Kids On The Block, los pioneros de las boybands estadounidenses y populares en la década de los ochenta. Con ellos, recorrieron Estados Unidos, Europa, Australia y Asia en los años 2011 y 2012.