Rodrigo González y Karen Schwarz tuvieron un fuerte enfrentamiento en redes sociales este jueves. La exfigura de Latina usó la imagen de la hija de la otrora Miss Perú mirando el programa de Jazmín Pinedo.

A raíz de eso, las figuras públicas volvieron a protagonizar un intercambio de palabras nada agradable, que terminaron en amenazas. Luego de varios años evitando pronunciarse sobre el exconductor de televisión, la pareja de Ezio Oliva rompió su silencio y le lanzó una dura advertencia.

PUEDES VER Karen Schwarz arremete contra Rodrigo González por usar foto de su hija en Instagram

Sin embargo, no es la primera vez que el popular ‘Peluchín’ se refiere con burlas hacia Karen Schwarz. Pocos saben por qué el personaje público despotrica en reiteradas ocasiones contra la exreina de belleza llamándola “mosca muerta” o “fingidaza”.

En febrero de 2016, Gigi Mitre —amiga y excompañera de González en “Amor, amor, amor”—, reveló la razón de esta enemistad. Según contó, la exreina de belleza se molestó con él porque invitó a Stephanie Valenzuela al programa que conducía en Latina.

Gigi Mitre y Rodrigo González Foto: Instagram

PUEDES VER Video de Gabriel Soto tocándole la pierna a Karen Schwarz fue tendencia en México

El motivo fue que la modelo arremetió contra la pareja de Karen Schwarz, Ezio Oliva, en más de una ocasión. Posteriormente, Rodrigo González dejó entrever que la conductora pidió que lo despidan de su espacio televisivo porque también la “trató mal” cuando él se tomó una fotografía con Valenzuela.

¿ Por qué Rodrigo González llama ‘mosca muerta’ a Karen Schwarz?

Rodrigo González contó las razones del por qué llama ‘mosca muerta’ a Karen Schwarz en una publicación de Facebook de a finales de febrero de ese mismo año. Allí, aseguró el por qué ella debe ser considerada con este calificativo.

Captura de Facebook.

PUEDES VER Rodrigo González revela por qué Karen Schwarz y Cathy Sáenz se fueron de América TV

En el texto, el polémico personaje manifestó que ella planeó irse de Latina desde hace mucho tiempo. En esa época, ella se cambió de casa televisora.

Rodrigo González indicó que la excusa fue el tema de su maternidad. Con esto, ella tenía previsto alejarse del programa de espectáculos que conducía, así como de la televisión.

PUEDES VER Rodrigo González llama “patéticas” a Karen Schwarz y Cathy Sáenz por mensaje a Jazmín Pinedo

"Digo que quiero ser madre y alejarme de la televisión, mi esposo simbólico (Ezio Oliva) lleva meses tocando, si tocando por qué nadie la fue a buscar las puertas de otro canal para proponerme. El canal le dice no hay nada para ti pero una productora asociada le propone el proyecto de una serie que se convertirá en programa", se lee en su publicación.

“En mi extrabajo pido que nadie me mencione ni con indirectas que no eran para mí pero yo me creo el ombligo del mundo y me adjudico todas. Jodo todo el día a la gerencia con mis caprichos y reclamos. Me siento una diva en mi programa”, agregó.

Finalmente, Rodrigo González dejó la frase que quedaría como calificativo de la conductora de televisión. “¡Señor! Líbrame de las moscas vivas que de las muertas me libro yo”, expresó.