A través de su programa “Mujeres al Mando”, Karen Schwarz arremetió contra el exconductor Rodrigo González, quien habría utilizado una foto de la pequeña Antonia para dar a entender que su hija mira “Esto es Guerra” en vez que el canal de su madre.

“Voy hablar de ese tema, últimamente he recibido muchos comentarios. Hace tres años recibo muchos calificativos de esta persona que no me conoce pues no soy su amiga, pero cuando se meten con mi familia si me vas a conocer y te lo digo a ti Rodrigo González con nombre y apellido”, exclamó la modelo en el programa del jueves 13 de febrero.

Asimismo, recalcó el acto que la exfigura de Latina realizó en su cuenta de Instagram. “Conmigo te puedes meter cuantas veces quieras porque dices que es tu show, a mí eso me parece atroz. Tú has puesto a mi hija dentro de tu contenido en el que lo único que haces es burlarte de las personas”, manifestó la esposa de Ezio Oliva.

Karen Schwarz le dice de todo a 'Peluchín' por mencionar a su hija

“Tu contenido no va de acorde con mi hija. Mi hija está rodeada de puro amor. Que mi hija se encuentre dentro de tu contenido, no lo voy a permitir de ninguna manera. Mi hija no tiene que ser parte de las burlas. No me conoces, Rodrigo, como madre que soy voy a hacer que respetes a mi familia porque me cansé", exclamó la modelo.

“Conmigo haz lo que quieras, ya estoy grande, ya lloré, ya me curé, pero esta vez no, voy a defender a mi familia. A mi hija no la vuelvas a poner ni de chiste ni de nada”, sostuvo la presentadora de televisión.

A su vez, la panelista de “Mujeres al Mando” explicó por qué su hija salió en la cuenta de Instagram de ‘Peluchín’. “Yo veo ‘Esto es guerra’ y no tengo problema en decirlo. Sale mi hija ahí, así lo hayas tapado. Sabes perfectamente que la niña que sale ahí es mi hija y encima le agregas música al video con una canción de ‘mosca muerta’, pero a mi hija no la relaciones con temas de TV, finalizó Karen Schwarz.