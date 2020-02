El periodista Rodrigo González y Karen Schwarz volvieron a protagonizar un enfrentamiento en Instagram. En esta oportunidad, la conductora de “Mujeres al mando” se indignó porque la exfigura de Latina usó una imagen donde la pequeña Antonia sale viendo el programa “Esto es Guerra”.

Después de ser llamada varios años “mosca muerta” o “fingidaza” por González, la pareja de Ezio Oliva decidió responderle fuertemente al ahora influencer. Esta vez no lo hizo por los apelativos, sino por haberse metido con su heredera, a quien ‘Peluchín’ cubrió su rostro con un emoji, para evitar exponer a la menor en redes sociales.

PUEDES VER Video de Gabriel Soto tocándole la pierna a Karen Schwarz fue tendencia en México [VIDEO]

Al ver la publicación de Rodrigo González, Karen Schwarz enfureció contra el conductor. A través de Instagram, la conductora le indicó que diga lo que quiera de ella —si eso se lo hace feliz— pero que evite meterse o mencionar a su hija Antonia.

Karen Schwarz descarga su furia con Rodrigo González.

La pareja de Ezio Oliva no se guardó nada al enterarse que Rodrigo González utilizó una captura de un video donde aparece su pequeña heredera.

“Este vídeo lo hago puntualmente porque muchos saben que hace dos años, aproximadamente, el señor Rodrigo González, lo digo con nombre y apellido, porque yo a ti no te insulto, no te conozco, pero tú sí lo haces conmigo. Y si eres feliz, sigue haciéndolo, conmigo no hay rollo, no eres parte de mi círculo, no eres parte de mi familia, no eres parte de mis amigos, si eso te da felicidad, a mí no me molesta pero lo que sí no voy a permitir es que utilices un vídeo de mi hija", se le oye decir a la presentadora de “Mujeres al mando”.

La figura del matutino de Latina siguió con el mensaje directo al popular ‘Peluchín’.

“Si tú quieres utilizar vídeos para burlarte de la gente, de mi hija no y con mi hija no te metas. Si bien es cierto estabas utilizando mi vídeo porque no te quedaba de otra, así pongas tu cacharrazo encima de la cara de mi hija, con mi hija no te metas y te lo digo de verdad, es una menor edad y es mi hija, métete conmigo, no me importa, a mí no me suma ni me resta”, acotó Karen Schwarz.

Finalmente , Karen Schwarz no dudó en enviarle fuerte advertencia a Rodrigo González, si es que vuelve a meterse con su pequeña Antonia.

“Si a ti te hace feliz sigue haciéndolo, pero no vuelvas agarrar un vídeo de mi hija, eso sí no te lo voy a permitir, así que ten mucho cuidado, tómalo como quieras, pero con mi hija no te metas, Rodrigo González, con nombre y apellido. Ok, gracias”, aseveró.