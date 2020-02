Jennifer Aniston: “Crecí en un hogar desestabilizado”

La actriz Jennifer Aniston cumplió 51 años y los celebró en una reunión con amigos y familiares. Además, concedió una entrevista en la que hizo fuertes confesiones sobre su vida personal.

PUEDES VER Jennifer Aniston: celebridades que asistieron al cumpleaños de la actriz

La elegida para la conversa fue su amiga, la también actriz Sandra Bullock, para la revista Interview Magazine, donde Aniston confió detalles muy privados de su niñez, a la que describió como ‘complicada’.

Más allá de su poca afortunada vida en pareja (estuvo casada con Brad Pitt quien la dejó tras serle infiel con Angelina Jolie, y su reciente segundo divorcio con Justin Theroux), Aniston reveló pasajes desconocidos de su infancia que explicarían su carácter.

PUEDES VER Sandra Bullock y Jennifer Aniston revelan la curiosa manera en que se conocieron

Las confesiones llegaron cuando Bullock le preguntó cómo conseguía mantenerse siempre alegre y evitar “desanimarse” aunque las cosas no vayan por el camino que ella quiere, algo que Jennifer le agradeció diciendo que “es lo más dulce” que le había dicho alguien. “Esto viene de crecer en un hogar desestabilizado, donde me sentía insegura. Viendo a dos adultos ser desagradables entre sí y presenciando ciertas cosas sobre su comportamiento me hicieron pensar: ‘No quiero hacer eso. No quiero ser eso’. Así que de alguna manera supongo que tengo que agradecer a mis padres todo esto” comentó la recordada Rachel de la exitosa serie ‘Friends’.

En Instagram

Ciertamente, sus padres, Nancy Dow y John Aniston, tuvieron una pésima relación que se terminó cuando Jennifer cumplió 9 años. A partir de entonces, la relación con su madre se deterioró y la actriz se acercó más a su padre, quien la ha acompañado durante todos estos años en sus éxitos y fracasos.

Aparte de la sincera entrevista, la actriz también se dejó fotografiar por la revista, unas instantáneas en las que luce su bien cuidada figura y que no dudó en compartir con sus miles de seguidores en su cuenta de Instagram.