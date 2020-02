Georgina Rodriguez es víctima de filtración de supuesta foto prohibida

Georgina Rodriguez en el centro de la noticia. Según el Diario Gol, circula en redes una foto en la que la esposa de Cristiano Ronaldo sale con una bata que deja ver más de la cuenta.

La presentadora se encuentra molesta y tanto ella como su esposo estarían buscando la forma de eliminarla, señala el portal deportivo.

PUEDES VER Georgina Rodríguez dejó en shock a Cristiano Ronaldo con lujoso regalo

Sin embargo, la foto se ha viralizado a tal punto de aparecer en medios de comunicación, por lo que ha sido vista por miles de personas.

Dentro de una habitación tipo cabaret y recostada sobre una pared acolchada, la señorita lleva una bata verde esmeralda y unos tacones con plataforma.

Georgina Rodriguez. Foto: AFP

Se cree que esta foto, en la que no se ve claramente la cara, pertenecería a la presentadora Georgina Rodriguez. Además, habría sido tomada antes de ser la pareja del futbolista del Juventus, cuando ella formaba parte de los trabajadores de la tienda Gucci.

Georgina Rodriguez recuerda cuando conoció a Cristiano Ronaldo

La modelo Georgina Rodriguez confesó a una revista italiana cual fue la primera vez que conoció al futbolista Cristiano Ronaldo.

“Estaba temblando frente a él (Cristiano Ronaldo), pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y tal vez esto me haya agitado más frente a una persona que, con una sola mirada, me había tocado profundamente”, manifestó la también presentadora.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodriguez

Además, comentó qué le atrajo a primera vista del portugués. “Me llamó la atención la altura, el cuerpo, la belleza. Luego la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto”, añadió.