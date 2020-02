Milett Figueroa impacta en “Esto es guerra” al aparecer en “Divas”

"Esto es guerra” está por iniciar una nueva versión de su reality de baile, “Divas”, y lo más impactante fue la presencia de Milett Figueroa, lo cual dejó boquiabiertas a otras participantes de EEG como Michelle Soifer, Rosángela Espinoza, Isabel Acevedo o Alejandra Baigorria.

Y es que en la promoción de “Divas” las chicas que integrarán este concurso se encontraban debatiendo sobre la estructura de esta competencia, incluso Rosángela Espinoza deslizó que el formato favorecería a Isabel Acevedo (última campeona).

Milett Figueroa formará parte de "Divas", reality de "Esto es guerra".

En ello, hace su ingreso Milett Figueroa arropada con un sexy vestido que no pasó desapercibido para las chicas de “Esto es guerra”, quienes no esperaban la presencia de la exchica reality.

En eso, Milett Figueroa, con una sonrisa intrigante pregunta: “Buenos días, ¿me esperaban?”, para luego agregar: “Se preguntarán qué hago, qué estoy haciendo aquí parada frente a ustedes. Pues me gustaría saber su opinión. A algunas de ustedes las conozco a otras no tanto, así que me gustaría saber qué opinan de mi presentación aquí”.

Milett Figueroa vuelve a EEG tras varios años de ausencia.

Ante esto, competidoras como Karen Dejo, Angie Arizaga o Paloma Fiuza confiesan no tener idea, salvo que fueron convocadas a asistir con ropa deportiva.

En ello, Milett Figueroa retoma la palabra y revela cuál es la razón para encontrarse delante de ellas: “Vamos a tener dos coaches profesionales: Arturo Chumbe y el otro Deklan, once veces campeón”.

Las chicas se muestran impresionadas por esta noticia, pero Isabel Acevedo asegura que no desea estar al lado de Arturo Chumbe: “Quiero tener un coreógrafo que me respalde en todo sentido. Ahí hay una mancha que ha quedado y no deseo estar con Chumbe”.

A pesar de esto, Rosángela Espinoza y Karen Dejo tuvieron un intercambio de palabras con Michelle Soifer, quien fue cuestionada sobre su compromiso en la pista de baile, echo que no gustó nada a la cumbiambera que no se quedó callada.