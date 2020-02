Hijo de Cindy Crawford, Presley Gerber, recibe críticas por tatuarse el rostro [VIDEO]

El hijo de Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, Presley Gerber, ha dado de qué hablar por inusual lugar en el que decidió tatuarse.

El joven decidió grabarse la palabra “misunderstood” (incomprendido) debajo del ojo derecho. El encargado de mostrar el delicado trabajo fue su tatuador JonBoy, a través de cuenta de Instagram.

Luego el mismo Presley Gerber se encargó de compartir la noticia con sus seguidores por medio de la misma red social en la que publicó un video, mientras el tatuador impregna las palabras en su rostro.

Presley Gerber se tatúa el rostro. Foto: Instagram

La radical decisión hizo que bastantes de sus seguidores criticaron el tatuaje, ya que recientemente el joven declaró que quería incursionar en la moda al igual que su madre y su hermana, Kaia Gerber. Sin embargo, su reciente adorno podría perjudicar su carrera como modelo.

“¿Por qué? ¿Los tatuajes faciales se están convirtiendo en algo ‘in’?. Lo único mal entendido es ese tatuaje. Acabas de arruinar tu lienzo”, ¿realmente eres tan incomprendido? Tener todo el dinero a su disposición nunca es algo bueno en la vida. Debes estar tan aburrido. Espero que hagas algo bueno en el futuro", se pudo leer entre los comentarios de Instagram.

El hijo de Cindy Crawford no se quedó callado y respondió por las críticas que recibe a través de un video en Instagram Live.

“Si pensara que esto iba a arruinar mi cara o no hubiera querido hacérmelo, entonces no me lo habría hecho. Creo que eso es algo bastante obvio”, refutó el joven.

Presley Gerber explicó que se tatuó esta palabra “incomprendido”, porque es la manera en que siempre se ha sentido en la vida.