Muchas personas alrededor del mundo se encuentran en plenos preparativos para recibir a lo grande un año más de “San Valentín”, también conocido como el “Día del amor y la amistad”.

Pero, y, a pesar de la expectativa de muchos, otros le han declarado la guerra frontal a esta fecha donde todo parece ser tan perfecto y sublime.

Si te encuentras entre el no reducido número de personas a quienes no les motiva en lo absoluto San Valentín, puedes recibir este 14 de febrero con un exquisito playlist de canciones que tiene el espíritu más anti San Valentín posible.

A pesar que la gran mayoría espera con entusiasmo San Valentín, otros recordarán alguna que otra decepción amorosa.

Si tuviste una decepción amorosa y este San Valentín te resulta fastidioso, o si no soportas el exceso de demostración de amor en calles y redes sociales, tienes a la música como el único remedio para aliviar las penas y, ¿por qué no?, irritar a algunos fans del amor.

Algunas de estas canciones podrían echarle más sal a la herida, pero también podrían servir como una especie de catarsis.

Empezamos con todo y abrimos esta playlist con una canción desgarradora sacada de la película “El Cantante de Bodas” que protagoniza Adam Sandler, donde el reconocido actor de Hollywood interpreta el tema “Love stinks”, que traducida al español significa “El amor apesta”. Solo necesitas darle play para sentirte identificado con la desgarradora letra y la conmovedora performance del protagonista.

Pasamos a una en nuestro idioma con una ‘rola’ del mítico cantante argentino Andrés Calamaro con su tema “No se puede vivir del amor”, publicada en 1994. El rockero se interna en las consecuencias del amor cuando este es agobiante: “No se puede vivir del amor, no se puede comer al amor, una casa no se puede comprar con amor... es tan fácil perder la razón”.

Volvemos al idioma inglés, esta vez con la siempre polémica Miley Cyrus y uno de sus temas más conocidos, “Wrecking Ball”, el cual trata sobre las decepciones amorosas. De hecho, la propia cantante lo expresó de la siguiente manera.

“Creo que va a ser una canción popular porque todo el mundo tuvo esa sensación en algún momento. No hay nadie en el mundo que no haya tenido el corazón roto”, precisó para un alma despechada en San Valentín.

Regresamos a la música en español con una de las bandas más reconocidas de Latinoamérica, Café Tacuba, con el tema que los hizo famosos a nivel internacional, “La ingrata”. Algunas estrofas de su letra rezan: “... No me digas que me adoras, que amas, que me extrañas, que ya no te creo nada. Ingrata...” combina también con su ritmo que mezcla la polka, el ska y la música norteña mexicana.

La balada en inglés no podía quedarse atrás con una de sus mayores exponentes, Adele, quien remeció el mercado mundial con su melancólica como triste “Someone Like You” que habla sobre una ruptura amorosa encarnada en la desgarradora interpretación de la británica.

La letra está basada en la experiencia de la propia Adele al término de la relación con su exnovio. La británica llegó a declarar sobre el significado de esta canción: “Él sigue siendo la persona más importante que jamás estuvo en mi vida, y yo tenía que escribir esta canción para sentirme bien conmigo misma y con los dos años que pasamos juntos. Me sentí muy liberada cuando lo hice”.

Sin duda, “Someone Like You” sería una liberación este San Valentín para muchas personas que aún sufren por amor.

La música romántica en castellano tiene como uno de los dúos que más impactaron en las dos últimas décadas a Sin Banderas,. Entre sus temas más emblemáticos se encuentra la aclamada “Mientes tan bien”.

La canción, magistralmente cantada por Noel Schjris y Leonel García, habla de las promesas falsas que se hacen, las cuales quedan plasmadas en estrofas como: “que contigo, adiós invierno, solo primavera” o “que te quedarás conmigo una vida entera”.

“Mientes tan bien” es de esos temas que caen a pelo en una fecha como San Valentín, pero por precisamente las razones contrarias.

Y para finalizar, un obsequio para los más rockeros a cargo de una de las bandas creadoras del sonido post punk, la desaparecida Joy Division y su clásico de todos los tiempos “Love Will Tear Us Apart”.

La canción escrita por el fallecido Ian Curtis habla de cómo las relaciones amorosas se desgastan con el día a día y su letra, con un espíritu anti San Valentín lo deja bien en claro: “Cuando la rutina muerde duro y las ambiciones son escasas y el resentimiento cabalga, pero las emociones no crecen”.