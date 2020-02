Alejandro Sanz: “Las mujeres deben tener facilidades para denunciar”

Activista, defensor de las mujeres y con una profunda sensibilidad social, Alejandro Sanz llegó a Lima para su concierto y una de las primeras cosas a las que se refirió durante su encuentro con la prensa fue a la alta tasa de feminicidios que azota a nuestro país.

“Hay varias cosas que se deben hacer, en primer lugar, un plan de concientización y la educación es la base para solucionar cualquier cosa. Las mujeres deben tener facilidades para denunciar, el gobierno debe tener un plan de acción para apoyar a las víctimas y otro para que las penas sean castigadas con dureza. Hay mucho trabajo que hacer, pero es un gran paso que la sociedad peruana se comience a preocupar por esos casos”, dijo.

En otro momento, Sanz habló de la actriz Anahí de Cárdenas a quien sigue en su cuenta de Instagram y le manda mensajes de aliento en su lucha contra el cáncer. “La vi un día, ella hablaba y me gustó lo que estaba diciendo, me tocó el corazón y empecé a seguir su día a día. Es una mujer con una fuerza increíble. Es una luchadora contando toda su experiencia con dignidad y entereza por lo que merece toda mi admiración. Ojalá pueda ir al concierto, la estaré esperando con los brazos abiertos. Me encantaría conocerla, saludarla y que disfrute del show”, manifestó.

Alejandro Sanz ofrecerá esta noche un show en el Jockey Club dando inicio a su nueva gira. En rueda de prensa, habló sobre su vigencia en los escenarios en una época en la que lo urbano se impone. También sobre la moda de las colaboraciones entre artistas, algo de lo que se jactó, pues fue el promotor junto a Shakira hace más de 15 años cuando cantaron juntos ‘La tortura’. “¡Nos copiaron!”, bromeó. “La verdad es que el género urbano venía ya desde antes, pero más en la música norteamericana. En la música en español, Shakira y yo conseguimos esa mezcla de ritmos, de música latinoamericana que tiene un poco de acá y de allá. Y ahora eso es de lo más común. A mí me parece interesante admitir todos los ritmos, aprovecharse de todo lo que ocurre en la música e intentar hacerlo de la manera más digna. Aprendí que lo más interesante que ocurre en los estilos musicales es cuando se puede mezclar. Entonces, viva la diversidad”, mencionó el intérprete de ‘Mi persona favorita’, quien en su más reciente producción ha grabado temas con Nicky Jam, Camila Cabello y Residente.

“A Nicky Jam lo invité por guapo”, dijo haciendo gala de su buen sentido del humor. “Con Residente ya había trabajado anteriormente, es uno de los tipos más lúcidos en el género urbano y Camila tiene una energía que contagia. Creo que es importante enriquecerse, siempre tener la capacidad de aprender pero sin perder la esencia. El músico que cree que lo sabe todo está condenado al fracaso”.