Yahaira Plasencia prefiere cantar con Marc Anthony que casarse con Jefferson Farfán

La ‘Reina del totó’, Yahaira Plasencia, asombró a todos en el set del programa “América Hoy” luego de brindar una inesperada respuesta ante una candente pregunta que le realizaron en vivo.

Los conductores del programa le realizaron la siguiente trivia: Yahaira, si se te aparece el genio de la lámpara mágica y te concede un deseo, ¿qué escogerías: ganarte la lotería, cantar a dúo con Marc Anthony o casarte con Jefferson Farfán?

Yahaira Plasencia respondió lo siguiente: “La primera opción suena interesante, pero el dinero lo puedo hacer trabajando, no hay problema”.

Además, se refirió a la opción de trabajar con Marc Anthony: “El segundo es uno de mis sueños, que posiblemente lo pueda hacer, o sea, más adelante, soñando, soñando”, manifestó Yahaira.

Y con respecto a la tercera opción dejó en claro que no sabe lo que pueda suceder con Jefferson Farfán en el futuro: “La tercera, nadie sabe que pueda pasar de aquí a mucho tiempo, yo no sé [sic]. Me quedo con la letra b”.

Además, respondió contundentemente a la pregunta sobre si su corazón late a mil porque tiene dueño: “Mi corazón late a mil siempre, pero todavía no tiene dueño, estoy tranquila, estoy feliz, estoy bastante enfocada a vivir mis cosas”.

Fue entonces cuando los conductores de “América hoy” le preguntaron qué lugar tendría Jefferson Farfán en su vida y Yahaira Plasencia respondió: “La amistad y el cariño siempre va a estar ahí, nadie sabe lo que pueda pasar”.