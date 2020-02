Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz estarían en el ojo de la tormenta tras supuestos rumores de su separación. En la reciente emisión del programa “América Hoy”, el ex chico relity habló sobre el reciente ‘ampay’ de Magaly Medina.

En la producción de América Televisión, el ahora conductor aseguró que su pareja sabía dónde y con quién estaba el fin de semana que salió a divertirse.

PUEDES VER Yaco Eskenazi revela que sintió celos al ver a Diego Boneta con Natalie Vértiz

"Natalie sabía perfectamente en dónde y con quién estaba”, manifestó con evidente incomodidad por el supuesto ‘ampay’ que se difundió en “Magaly TV, la firme”.

“Yo juego un campeonato de fútbol todos los veranos, y este sábado empezó. Estoy solo hace diez días. Yo no pude viajar porque tengo varias promociones sobre mi trabajo. Entonces, quedé con mis amigos, tengo siete años con Natalie y en seis años no he salido un verano solo, y he estado con mis amigos tranquilo, no pasa nada", acotó el también actor.

En ese sentido, Yaco Eskenazi sostuvo que tienen una buena relación con la madre de su hijo, Natalie Vértiz.

“Para nada (no lo ha tomado mal) imagínate, no. Uno no tiene que pensar que el amor se demuestra en redes sociales o todo lo que se ve en redes, todas las parejas tienen bonitos momentos, malos momentos, pero todo está muy bien. Es una carrera de largo aliento, hay que darle nada más [sic]”, expresó.

En otro momento, el actor recordó las palabras de Magaly Medina, quien hizo referencia a la vida que mantiene con la modelo fuera de los escándalos.

“Yo dije claro, en algún momento, cuando me preguntaron sobre mis amigos Pedro Loli y Christian Domínguez, que están tentados y pueden pecar porque sales todos los fines de semana, ellos tienen shows jueves, viernes, sábado y domingo, tienen tentaciones. Yo, en siete años de matrimonio, he salido dos veces”, sostuvo el esposo de Natalie Vértiz.