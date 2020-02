El brujo Jorge Clarividente acusa a la actriz Sherlyn de los golpes que sufrió hace unos días mientras llegaba a su trabajo. Según reveló a una revista de espectáculos, dos sujetos lo capturaron por sus espaldas y lo amedrentaron con una pistola cuando llegaba a su centro de labores.

“Iba llegando a mi lugar de trabajo, cuando dos tipos que descendieron de una lujosa camioneta negra se me acercaron y me empezaron a jalar y pegar”, contó el vidente a la revista ‘TV Notas’.

A pesar que Sherlyn y Jorge fueron muy grandes amigos hace un tiempo, el vidente acusó a la actriz de ser la responsable intelectual de las amenazas que viene recibiendo. Según manifestó, el motivo del ataque es para evitar que revele la identidad del padre del hijo que espera.

Jorge Clarividente le interpondrá denuncia a Sherlyn. (Foto: Instagram)

Ante las intimidaciones verbales que recibía por teléfono, el brujo no creyó que llegarían a concretarse. Sin embargo, los matones lo terminaron encañonando y le dejaron sangrando por el golpe que le propinaron en la cabeza.

“Me golpearon con la cacha de la pistola; empecé a ver oscuro, se me nubló la vista. La verdad es que a través de llamadas telefónicas ya me habían amenazado”.

Jorge Clarividente señala directamente a la actriz como la culpable de la agresión y de los chantajes. “¿De quién más me lo puedo esperar? Me lo confirmaron al decirme que no quieren que diga el nombre del papá del bebé que espera”, sentenció el brujo.

Al acudir al doctor para que lo revisaran, el especialista le dijo que “afortunadamente solo tenía una herida en la cabeza y no corría peligro”, por lo que solo le realizaron un punto en la cabeza, le mandaron antibióticos y 15 días de reposo.

Con respecto a si le interpondría una denuncia a Sherlyn, el clarividente afirmó que sí lo haría porque teme por la vida de su esposa y sus hijos. Además, concluyendo expresando que “ya la ley se encargará de lo que deba ser”.