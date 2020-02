Muchos han quedado sorprendidos con el regreso de Nicola Porcella a la televisión con “Todo por amor” de Latina. Para muchos, es una contradicción que el ex chico reality se encuentre en este tipo de formatos cuando ha sido protagonista de una serie de polémicas y escándalos por supuesta violencia contra sus exparejas.

Rodrigo González ha sido uno de los más críticos de esta extraña decisión de Latina; incluso, muchos internautas han dado a conocer su intriga por este jale.

Sin embargo, en sus historias de Instagram, Rodrigo González ha hablado claro sobre quién podría estar detrás de la llegada de Nicola Porcella a Latina y, de acuerdo a las propias palabras del popular ‘Peluchín’, esto habría sido idea de, nada menos, que de Cathy Sáenz.

Rodrigo González lo cuenta así: “... Quería responderle a todos los que me bombardean con este tipo de mensaje: ‘Rodrigo, ¿cómo es posible que a Nicola lo pongan de presentador del programa y de uno que une parejas?, ¿quién piensa esas ideas?, ¿a quién se le ocurre?’”

En línea con ello, Rodrigo González decide responder a estas interrogantes de la siguiente manera: “Yo les explico: a la ‘Chusca’ (seudónimo con el que ‘Peluchín’ se refiere a Cathy Sáenz) [...] como la ‘mata programas’ (en alusión a la gerente Susana Umbert) tiene su productora de entretenimiento dentro de Latina y ella es la que se encarga de ese programa, tiene al hijo, que no tiene idea de nada, pero como es su hijo, lo ha puesto ahí de director (sic)”.

No contento con ello, Rodrigo González explica en Instagram lo que él cree que justifica la llegada de Nicola Porcella a Latina; “... Pero, como su hijo no tiene idea de nada, está pegado todo el día a la ‘Chusca’ y le da esas ideas y el otro ‘ay, ya, si ¿no?... Mamá, hay que hacer esto’ y les ponen eso en pantalla y por eso es que ahora todos los programas se ven así de chuscos, con esa manera chusca de presentar”.

En eso, Rodrigo González explica que ese tipo de ideas fueron las causas de sus salidas de dos canales de televisión.

“Entonces, la expectoran, la sacan de América y todo empezó a mejorar un poco; como que uno notaba que ya no la protegían. Sacaron a Nicola, lo echaron, no les importó más. Se dieron cuenta que la dinámica continuaba, no dependía de una persona, de un romance, sino del show en si; que con un presentador, con otro eso camina igual y camina solo (sic)”, aseveró.

Y agrega: “... Ella se fue a ATV e hizo su show que llegó con la ‘Reina Madre’, ¡Qué reina madre! ¿de qué hablas?, comparándose con (Marisol) Crousillat; si el que toda la vida hizo el programa (Esto es guerra) fue el productor general Peter Fajardo. Llegó a ATV y dinamitó ‘Combate’”, finalizó.