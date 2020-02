El príncipe Harry mantuvo una relación muy estrecha con su madre Lady Di, quien lamentablemente falleció el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico en París. Aunque ya pasaron casi 23 años del trágico suceso, el esposo de Meghan Markle aún mantiene una profunda herida.

Según la conocida editora e historiadora de la familia real británica Tina Brown, el duque de Sussex permanece severamente afectado por la muerte de la mujer que le dio la vida.

Príncipe Harry, Lady Di, Meghan Markle

Durante una entrevista con The New York Times, la escritora de 66 años señaló que el deceso de Diana tuvo un impacto psicológico en el padre de Archie, que hasta el momento no ha podido superar. Además, declaró que familiares y amigos cercanos de Harry son conscientes de su situación.

“Las heridas profundas de la muerte de su madre nunca se han curado”, contó.

Príncipe Harry, Lady Di, Meghan Markle

Asimismo, Tina Brown aseguró que el papel poco claro del príncipe Harry en la realeza lo llevó a convertirse en una persona “infeliz”.

“Y su sentido de su papel como el segundo hijo, el hecho de que amaba su carrera militar pero luego se fue y no tenía ese sentido de propósito, todo eso se unió para hacerlo un hombre muy infeliz”, agregó.

Cabe mencionar que, en 2007, la editora escribió “The Diana Chronicles” (“Las crónicas de Diana”), donde tocó varios puntos pocos conocidos de la madre de los príncipes Harry y William.

Príncipe Harry recibe ayuda psicológica tras la muerte de Lady Di

Aunque ya pasaron más de 20 años desde que Lady Di falleció, el medio Page Six reportó que el príncipe Harry lleva terapia para superar el dolor que aún le causa la muerte de su madre.