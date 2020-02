Noah Centineo revela detalles de su pasado con las drogas

Noah Centineo considera que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. Luego de saltar a la fama como el protagonista de la película de Netflix: “A todos los chicos de los que me enamoré”, el actor de 23 años revela que en realidad no todo ha sido color rosa últimamente.

En una reciente entrevista con el portal estadounidense Harper’s Bazaar, el joven intérprete sorprendió al revelar que tuvo un pasado con las drogas. A pesar de ya encontrarse en un periodo de sobriedad, decidió compartir la información con sus fanáticos y reveló que su infierno comenzó tras la separación de su familia.

Según comentó en la conversación, hubo un periodo de tiempo en el que solo pensaba en salir de fiesta. Desde los 17 años comenzó a juntarse con un grupo de amigos y fue con ellos que tuvo su primera experiencia con los estupefacientes.

“Hay un grupo de chicos que intentan entrar a la industria del entretenimiento y todo lo que hacen de lunes a lunes es ir de fiesta todas las noches”, dijo Noah Centineo. Además agregó que vivió en carne propia esta situación, pues su actividad favorita en su grupo de amistades era ‘probar éxtasis, hablar por horas y llegar hasta el fondo de alguna duda existencial’.

Este suceso fue motivado por el divorcio de sus padres. El joven artista de Netflix tenía tan solo 15 años cuando experimentó la separación de su familia. Él se quedó viviendo con su madre en cuartos de hotel y su hermana se mudó con su padre a Florida. “Como un quinceañero viviendo en espacios reducidos con su madre, sentí la obligación de dar un paso adelante y cumplir este rol que habían dejado... al hacerlo enterré muchos sentimientos”

Tras ser cuestionado sobre otros tipos de drogas que probó durante este periodo, reveló que fueron muchas clases de sustancias. “Todas. No había algo que no hubiera probado. Nunca me inyecté, lo que es bueno, pero si fumé muchas cosas... me encontraba en un momento muy oscuro en mi vida”.

Sin embargo, Noah Centineo indicó que su vida sufrió un cambio al encontrar un buen grupo de amigos y que ahora trata de no ‘ahogar’ sus emociones con alcohol o otros narcóticos. Por el contrario, actualmente se enfoca en su carrera y en actividades que lo relajan. “Me gusta tomar baños. Me gusta la meditación. Me gusta escribir en mi diario. Hablo conmigo mismo a menudo si me molesta algo que hice”, expresó el actor.