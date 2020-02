El talento de la cantante dominicana Natti Natasha traspasa fronteras y esta vez llegó a ser imagen de empoderamiento femenino al ser invitada a desfilar en las pasarelas de la semana de la moda de Nueva York, donde derrochó toda la sensualidad a la que tiene acostumbrados a sus fieles seguidores que acuden a sus conciertos.

La elegancia y seguridad fueron características que a la intérprete de “Obsesión” no le faltaron durante su paso por el evento, donde lució su escultural figura vistiendo un conjunto rosa, con el que conquistó a todos los presentes y acaparó todas las miradas y los flashes de las cámaras.

Natti Natasha quiso compartir su emocionante experiencia en sus redes sociales y eligió su perfil de Instagram para mostrar su paso en el show de The Blonds. “¡Qué experiencia tan especial poder desfilar en el show de The Blonds New York! Me sentí como toda una supermodelo”, fue el mensaje que la intérprete de música urbana escribió junto al deslumbrante clip.

Foto captura: Natti Natasha Instagram

Fiel a su sensual estilo, Nati Natasha también reveló en su red social el exclusivo vestido de Carolina Herrera que vistió en otro momento del evento. Incluso, subió varias postales donde posa orgullosa junto a la reconocida diseñadora venezolana.

“Hoy fue un día especial en el NYFW para mí , poder estar ahí para presenciar y apoyar a un icono latino en el mundo de la moda como @carolinaherrera . Gracias por hacerme sentir como una Reina en este hermoso vestido”, publicó la dominicana.