Natalie Portman asistió a la última edición de los premios Oscar 2020 con un atuendo que llevó los nombres de las directoras y creadoras que no fueron tomadas en cuenta para las nominaciones.

En la capa de la actriz aparecieron bordados las identidades de aquellas féminas excluidas por la Academia de Hollywood.

Muchos celebraron la protesta de Natalie Portman. Sin embargo, un personaje en particular no estuvo de acuerdo con la actitud de la intérprete.

Se trató de Rose McGowan, conocida por haber trabajo en la serie “Hechiceras” y por ser la primera mujer que denunció públicamente al productor de Hollywood Harvey Weinstein de violación sexual.

A través de su perfil oficial de Facebook, McGowan escribió un extenso texto donde criticó duramente a Natalie Portman por usar dicho evento para hacer una protesta “falsa”. Rose llamó “hipócrita” y “fraude” la protagonista de “Jackie”.

“Este es el tipo de protesta que recibe críticas favorables de los principales medios por su supuesta valentía. Actrices que supuestamente representan a las mujeres, pero en realidad no hacen mucho más. Por supuesto, las mujeres en el mundo seguirán comprando los perfumes que promocionas, las películas que haces ya que así piensan que están comprando parte de quién eres. ¿Pero... quien eres tú?”, disparó Rose McGowan.

“Encuentro el tipo de activismo de Portman profundamente ofensivo para los que realmente hacemos el trabajo. No estoy escribiendo esto por amargura, estoy escribiendo por disgusto. Solo quiero que ella y otras actrices anden el camino”, prosiguió.

Asimismo, la victima de Harvey Weinstein dejó entrever que Natalie Portman solo apoya a las mujeres en Hollywood según su conveniencia.

“Natalie, trabajaste con dos directoras en tu larga carrera, y una de ellas fuiste tú. Tienes una productora que contrató exactamente a una directora: tú”, enfatizó.

“¿Qué pasa con las actrices de tu clase? Las de la primera clase... Podrían cambiar el mundo si actuaran en lugar de ser el problema. Sí tú, Natalie. Tú eres el problema. La hipocresía es el problema. El falso apoyo a otras mujeres es el problema”, acusó.

“Estuve en un evento de Women in Film en el que hablaste, Natalie. Expusiste un montón de estadísticas deprimentes y luego todos volvimos a nuestras ensaladas. Rápidamente me di cuenta de que vos y las otras oradoras (y el chiste que es esa organización) son solo fraudes. No dicen nada, no hacen nada”, recordó.

Rose McGowan pone en duda la protesta de Natalie Portman

En una parte del mensaje, Rose McGowan cuestionó la veracidad del compromiso de Natalie Portman con la lucha de las mujeres en la industria cinematográfica de Hollywood.

“¿Valiente? No, no lo creo, más bien me parece una actriz que actúa como alguien a quien le importa. Como hacen muchas de ellas”, señaló McGowan